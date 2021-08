“Passé une nuit blanche”: le président du Rajya Sabha, M Venkaiah Naidu, tombe en panne après un “sacrilège au temple de la démocratie”

Le Parlement, l’organe législatif suprême du pays, est considéré comme le temple de la démocratie, a déclaré M Venkaiah Naidu.

Le président du Rajya Sabha, M Venkaiah Naidu, est devenu aujourd’hui ému en parlant du chahut d’hier de l’opposition à la Chambre haute. Il a déclaré que tout le caractère sacré de la Chambre avait été détruit hier lorsque certains députés de l’opposition se sont assis sur les tables et que d’autres sont montés sur les tables en scandant des slogans contre le gouvernement. Exprimant son angoisse face au chahut d’hier, Naidu a déclaré qu’il avait passé une nuit blanche à cause du sacrilège dans le “temple de la démocratie”. Le président a déclaré qu’il avait eu du mal à trouver une provocation ou une raison aux creux observés à la Chambre.

« Le Parlement, l’organe législatif suprême du pays, est considéré comme le temple de la démocratie. La table où sont assis les officiers et les rapporteurs de la Chambre, le secrétaire général et le président de séance est considérée comme le saint sanctuaire de la Chambre. Un certain degré de sacralité est attaché au lieu. Dans les temples, les fidèles ne sont autorisés que jusqu’au sanctum sanctorum et pas au-delà. Entrer dans le sanctum sanctorum de la maison est en soi un acte de sacrilège. Cela se produit comme une routine depuis un certain temps et je suis bouleversé par la façon dont ce caractère sacré a été détruit hier », a déclaré Naidu.

Il a dit que le comportement indiscipliné des membres était un acte évident de sacrilège. “Je me lève dans une profonde angoisse pour consigner la façon dont cette auguste Assemblée est soumise à un sacrilège et cela aussi poussé par un sentiment de concurrence entre certaines sections de la Chambre depuis le début de cette session de mousson”, a déclaré le président de Rajya Sabha.

Le Rajya Sabha a été témoin de scènes laides hier alors que des députés de l’opposition grimpaient sur la table des fonctionnaires, brandissaient des slogans et jetaient des dossiers sur la chaise. Plusieurs vidéos du chahut sont devenues virales sur les sites de médias sociaux.

Plusieurs députés se tenaient au sommet de la table où le personnel parlementaire est assis juste en dessous de la chaise. Ils brandissaient des slogans anti-gouvernementaux sur les lois agricoles et d’autres questions. Tandis que quelques membres se sont accroupis sur la table pendant plus d’une heure et demie. La maison a dû faire face à des ajournements répétés.

« Je n’ai pas de mots pour exprimer mon angoisse et condamner de tels actes. Alors que j’ai passé une nuit blanche la nuit dernière, j’ai eu du mal à trouver la provocation ou la raison pour forcer cette auguste Chambre à atteindre un si bas hier », a-t-il déclaré.

Le président du Rajya Sabha a également demandé aux membres de réfléchir sérieusement à ce qui s’est passé hier et d’explorer des solutions, le cas échéant.

