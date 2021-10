Passeport britannique avertissant qu’une femme INTERDIT d’entrer en Espagne alors que de nouveaux changements surviennent | Royaume-Uni | Nouvelles

La femme, nommée Linda, a tenté de traverser la frontière entre Gibraltar et l’Espagne. En raison des modifications apportées à la liberté de circulation suite au Brexit, tous les détenteurs de passeports britanniques doivent désormais faire tamponner leurs documents à l’entrée et à la sortie des États Schengen de l’UE.

L’accord de Schengen est conçu pour permettre des voyages sans frontières entre 26 pays européens.

Malgré la visite de Linda en juin, les responsables des passeports n’ont pas tamponné ses documents lorsqu’elle est partie.

Lorsqu’elle a essayé de revenir en septembre, elle a été empêchée de voyager car elle était considérée comme une « over-stay ».

Elle a déclaré aux médias espagnols locaux : « On m’a refusé l’entrée en Espagne le 26 septembre parce que mon passeport n’avait pas été tamponné à la sortie lors d’une précédente visite d’une semaine en Espagne qui avait commencé le 4 juin.

«Les gardes ont d’abord tamponné mon passeport pour entrer, puis ils ont remarqué que je n’avais pas de tampon de sortie de cette visite d’une semaine en juin, me classant ainsi comme un dépassement de durée et ont ensuite marqué le tampon d’entrée avec la lettre F et deux lignes.

«Même si j’ai la preuve de mon retour au Royaume-Uni via une activité bancaire ainsi que l’application de test et de traçabilité Covid, les gardes-frontières n’accepteraient ni ne regarderaient aucune preuve ni ne me laisseraient parler à quiconque pourrait m’aider.

« Mon fils, qui parle espagnol, a essayé d’expliquer que j’avais d’autres preuves de mon retour au Royaume-Uni, mais les gardes n’ont pas accepté ni même envisagé de les regarder.

« Ils n’arrêtaient pas d’insister sur le fait que je n’avais pas de cachet, que j’avais dépassé la durée de séjour et que je serais arrêté comme illégal. »

Elle a déclaré qu’elle n’avait toujours pas été en mesure de résoudre le problème malgré le contact avec son député et le consulat et craignait de ne plus pouvoir se rendre en Espagne tant que le problème ne serait pas résolu.

Linda a poursuivi : « Il semblerait qu’il n’y ait pas de solution, le consulat espagnol au Royaume-Uni n’acceptera que mes cartes d’embarquement originales comme preuve de sortie, et comme les vols ont été réservés en ligne, je ne les ai évidemment pas.

« Ils n’accepteront pas les captures d’écran ou les copies de toute autre preuve que j’ai. J’ai contacté mon député mais je viens d’être redirigé vers le consulat et je tourne ainsi en rond.

« C’est frustrant car j’ai l’impression d’être tenu responsable de quelque chose sur lequel je n’avais aucune juridiction, en d’autres termes, le fait que le garde n’ait pas tamponné mon passeport.

« Comme je n’ai toujours pas de tampon de sortie, je crains de me voir refuser l’entrée à nouveau lors de visites ultérieures. »

Les Britanniques qui voyagent dans un pays de l’espace Schengen doivent vérifier que leur passeport a été tamponné pour éviter de tomber dans les mêmes problèmes.

Le ministère espagnol de l’Intérieur a déclaré à The Local qu’il ne pouvait pas commenter mais qu’il était « au courant de la législation actuelle relative aux ressortissants britanniques, résidents et non-résidents ».

Cependant, un nouveau système est mis en place dans les pays de l’UE, appelé EES (système d’entrée/de sortie), qui remplacera le tamponnage des passeports et numérisera à la place les documents.

Le nouveau système numérique vérifiera le nom de la personne, les données biométriques ainsi que la date et le lieu d’entrée et de sortie.