Passeport Covid pour seniors : comment l’obtenir ?

12/07/2021 à 00:40 CET

Inigo Roy

Emelina a 80 ans, elle est vaccinée contre le coronavirus mais sans son neveu, il n’aurait pas le Le passeport Covid ne pouvait pas, par exemple, entrer dans les bars et restaurants d’une capacité de plus de 50 personnes, se rendre à l’hôpital ou encore aller, pourquoi pas au bingo. En réalité Je ne saurais même pas par où commencer pour le chercher. Dans son sac à main, il garde le reçu qu’on lui a remis au centre de santé lorsqu’on lui a administré la première et la deuxième dose, avec la troisième on ne lui en a plus donné.

S’ils lui posent des questions sur le passeport covid, elle est claire à ce sujet ou du moins l’a eu jusqu’à ce qu’ils lui donnent la troisième dose de rappel. Dans son sac, elle gardait une feuille plastifiée du document que son neveu avait imprimé pour elle en juin, lorsqu’elle avait terminé son calendrier de vaccination. Il l’a conservé avec sa carte d’identité et sa carte de sécurité sociale. Elle savait que c’était très important, mais ce dont elle n’avait aucune idée, et comme beaucoup de Valenciens, c’est que le passeport doit êtreet le mettre à jour au fur et à mesure que de nouvelles doses du vaccin et la vôtre sont administréesComme tout le monde, il a dû être téléchargé à nouveau pour refléter la troisième dose.

Il y a deux semaines, Emelina a reçu la troisième dose et elle s’est à nouveau tournée vers son neveu pour mettre tous les documents en ordre. Tout est prêt jusqu’à nouvel ordre.

Emelina ne comprend pas les fichiers PDF ou les captures d’écran, et encore moins comment transporter un passeport sur un téléphone portable. Elle n’utilise le téléphone que pour appeler. Il ne veut pas entendre parler de messages « parce que je ne suis pas clair et que je ne les lis pas bien à l’écran », assure-t-il en le sortant de son sac et en montrant l’icône qui indique qu’il a des messages non lus. « Ensuite, je demanderai à mon neveu d’effacer mes messages », reconnaît-il, « car à chaque fois que j’ai essayé, je me suis retrouvé dans un autre endroit ». Elle possède un mobile spécialement conçu pour les personnes âgées avec un clavier et un bouton d’urgence, alors lorsqu’on lui a demandé si elle savait comment télécharger le carnet de vaccination, cette Valencienne de 80 ans n’a pas hésité à avouer que « mon neveu a pris soin de de cela. Je ne connais rien à la technologie ou à Internet. J’ai un téléphone portable à l’ancienne parce que je ne me clarifie pas avec les modernes et bien sûr – il semble que ces choses modernes ne soient pas pour nous. Je lui a donné le téléphone portable quand elle l’a demandé et du sien à un moment donné, j’ai déchargé les papiers pour moi et mes sœurs. «

Le cas d’Emelina n’est pas un cas isolé. De nombreuses personnes âgées se retrouvent avec de nombreux obstacles pour fonctionner correctement dans l’environnement numérique dans laquelle l’administration et certaines entités, comme les banques, ont appuyé sur l’accélérateur notamment pendant la pandémie. À l’ère des applications mobiles, des codes QR et des notifications, un pourcentage important de la société a été laissé pour compte.

Pour eux, le ministère de la Santé a prévu que les centres de santé puissent délivrer toute cette documentation justement pour éviter des situations de détresse chez ceux qui n’ont pas les moyens ou ne savent pas comment télécharger cette attestation.

Aide municipale à Valence

À Valence, les autorités municipales ont décidé d’agir en la matière et de mettre en œuvre un plan pour aider les personnes âgées qui n’ont pas les compétences technologiques pour télécharger le passeport covid et qui ne parviennent pas à combler cette lacune numérique. Les personnes âgées qui ont besoin de cette aide pour obtenir le document, pourront se rendre dans les centres d’activités communaux le matin et seront assistées par les équipes techniques et le personnel covid qui travaillent dans les centres pour les aider à le télécharger et à l’imprimer.

Un écart grandissant

Faire un virement, payer un reçu à la banque, prendre rendez-vous chez le médecin ou encore demander une attestation d’inscription à la mairie est devenu ces derniers mois un véritable calvaire pour ces personnes âgées qui n’ont pas les compétences nécessaires pour fonctionner dans le moyens télématiques.

Les soins en présentiel ont disparu pendant la pandémie Et avec le retour à la normale, de nombreuses organisations et administrations ont privilégié le libre-service via des applications mobiles, des pages Web ou des guichets automatiques, dans le cas des banques.

Les entités bancaires, par exemple, orientent depuis longtemps leurs clients vers les guichets automatiques pour payer des factures ou effectuer des virements. Cette politique nuit directement aux personnes âgées, peu habituées à l’utilisation de ce type de moyens télématiques.