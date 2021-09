passeport de vaccin contre le covid snp ecosse approuvé msp Douglas Ross ontont | Royaume-Uni | Nouvelles

Le Parlement écossais a approuvé jeudi le prochain programme de passeport vaccinal avec 68 voix contre 55. Afin de ralentir la propagation de Covid dans les espaces de divertissement tels que les discothèques, les concerts et les jeux sportifs, cette nouvelle mesure n’autorisera l’entrée qu’à ceux qui peuvent montrer qu’ils sont à double piqûre.

Selon les plans, tout le monde devra montrer une certification pour entrer, sauf les enfants, ceux qui sont médicalement exemptés ou qui participent à des essais de vaccins, et les employés travaillant sur les sites.

Tant les partis d’opposition que les chefs d’entreprise ont exprimé leurs inquiétudes concernant ces nouveaux passeports obligatoires.

Douglas Ross, le chef des conservateurs écossais, a déclaré : « Le plan du SNP est criblé de trous. »

« Les défauts sont considérables et le manque de détails est stupéfiant. À la dernière minute, tout ce que nous avons obtenu était une brochure de qualité inférieure qui peut se résumer en trois mots – demandez à nouveau plus tard. »

Pour lui, les entreprises étaient « jetées sous le bus par ces plans ».

«Il ne semble pas y avoir de soutien financier ou d’assistance disponible pour les aider à administrer et à appliquer cette politique. Cela leur coûtera des coûts considérables – mais le SNP ne sait même pas combien », a-t-il déclaré.

Le leader travailliste écossais Anas Sarwar est allé encore plus loin en disant que la proposition n’était pas substantielle.

« Il y a des entreprises qui seront impactées par la certification des vaccins qui ont des menus de cocktails plus longs que ce document. »

LIRE LA SUITE: Kim Jong-Un “remarquablement plus mince” au milieu d’une pénurie alimentaire nationale

Selon Alex Cole-Hamilton, le chef des libéraux démocrates écossais, le passeport vaccinal est intrinsèquement une violation du droit de tout citoyen écossais à sa vie privée.

“Pour la première fois, les citoyens seront invités à fournir des données médicales privées à un étranger, qui n’est pas leur clinicien, s’ils souhaitent accéder aux lieux et aux services de notre société”, a-t-il déclaré.

Les lieux couverts par le programme devront demander à tous les participants un code QR disponible via une application pour smartphone (une nouvelle « application de vérification » sera disponible à partir de lundi) ou un document papier pour ceux qui en ont besoin.

Le code QR sera scanné avant que l’entrée ne soit autorisée dans les discothèques ou lieux similaires, les divertissements pour adultes, les événements intérieurs non assis avec plus de 500 personnes, les événements extérieurs non assis avec plus de 4 000 personnes, ou tout événement avec plus de 10 000 personnes présentes.

A NE PAS MANQUER :

Les talibans “n’auront aucune relation avec Israël”, selon des militants [INSIGHT]

Farage met à mal la candidature eurosceptique de Barnier à la présidence française [COMMENT]

Earl Spencer partage une vidéo de la maison historique où lui et Diana ont grandi [VIDEO]

« Une consultation avec l’industrie avant que cette annonce ne soit faite aurait été utile », a déclaré Colin Wilkinson, directeur général de la Scottish Licensed Trade Association (SLTA).

M. Wilkinson a également fait remarquer au Guardian un manque de clarté quant à ce qui constitue une boîte de nuit aux yeux du SNP.

Comme certains pubs, bars et hôtels proposent des services hybrides similaires aux clubs, de nombreux opposants ignorent les ramifications du prochain passeport vaccinal.

Certaines images du Parlement écossais ont montré Gillian Martin, une députée d’arrière-ban du SNP, interrompant son discours alors qu’elle tentait de « googler » la définition d’une boîte de nuit sur Internet à l’aide de son téléphone portable.

Pour tenter de rassurer ceux qui ont exprimé leur opposition, Nicola Sturgeon et son adjoint John Swinney ont déclaré que le programme serait réexaminé toutes les trois semaines et ne s’étendrait pas au-delà de février prochain sans le consentement explicite du parlement écossais.

« Si le choix se situe entre la fermeture de secteurs et de paramètres et un système de certification limité utilisé pour les maintenir ouverts, le gouvernement estime qu’il est juste de faire un choix en faveur d’un système de certification limité », a déclaré M. Swinney.

Un autre vote aura lieu ultérieurement sur les règlements requis. Boris Johnson prévoit également de mettre en place des passeports vaccinaux plus tard ce mois-ci.