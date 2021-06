Passeport lié au certificat de vaccin Covid-19 : pourquoi c’est nécessaire et comment le faire

in

Si vous n’êtes pas déjà inscrit sur la plateforme CoWIN, il est conseillé de choisir un passeport comme preuve d’identité avec photo lors de l’inscription.

Vous envisagez de partir à l’étranger ? De nombreux pays ont besoin d’une preuve que vous êtes complètement vacciné avant de quitter l’Inde. Maintenant, ce voyage peut être pour tout ce qui concerne l’emploi, en particulier les Jeux olympiques de Tokyo ou les études. Afin d’aider les fonctionnaires à vérifier le statut vaccinal avant le départ ou pendant le départ, il est nécessaire de lier le passeport au certificat de vaccination Covid-19.

Voici comment lier le passeport au certificat de vaccination

Pour les personnes qui ont déjà été vaccinées et qui ont utilisé une pièce d’identité avec photo différente, elles devront se connecter à leur compte sur le site officiel de CoWIN. Là, une option de « Soulever un problème » apparaîtra dans la section des détails du compte. Les utilisateurs pourront y voir trois options différentes – Fusionner les certificats provisoires à doses multiples, Correction du certificat et Ajouter les détails du passeport. À partir de là, les utilisateurs peuvent ajouter les détails de leur passeport.

Après avoir sélectionné les options, les utilisateurs seront redirigés vers une page où ils doivent sélectionner le nom du membre dont les détails du passeport doivent être ajoutés. Après cela, les utilisateurs devront sélectionner le membre ajouté dans un menu déroulant. Le numéro de passeport peut être renseigné dans la section « Saisir le numéro de passeport du bénéficiaire ». Ce faisant, les utilisateurs doivent s’assurer qu’ils saisissent le bon numéro de passeport.

Il est à noter que les utilisateurs doivent remplir tous les détails avec précision car ils ne seront pas autorisés à modifier à nouveau les détails de la photo d’identité du certificat. Le processus ne peut être effectué qu’une seule fois. Il est également conseillé aux utilisateurs de vérifier tous les détails après leur entrée. Ensuite, une déclaration indiquant « Je déclare que ce passeport appartient au bénéficiaire. Le nom du titulaire du passeport est le même que celui mentionné sur le certificat de vaccination », apparaîtra et les utilisateurs devront l’accepter en cochant la case.

Une fois cela fait, un message sera envoyé au numéro de mobile enregistré de l’utilisateur et confirmera la soumission de la demande. Il faudra quelques secondes pour que la demande soit traitée et ce, un autre message sera envoyé concernant la réussite de la mise à jour.

Ensuite, les utilisateurs devront se rendre sur la page Détails du compte et cliquer sur le bouton « Certificat » qui est présent à côté du nom du compte auquel le passeport a été lié. De là, le nouveau certificat de vaccination qui est lié au passeport peut être téléchargé.

