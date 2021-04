Passeport, s’il vous plaît: le passeport vaccinal semble être le document de voyage le plus souhaitable actuellement

La Commission européenne propose également de créer un certificat vert numérique pour faciliter la libre circulation à l’intérieur de l’UE pendant la pandémie.

Le passeport vaccinal est actuellement un sujet de discussion brûlant sur les réseaux sociaux, parmi le public et les dirigeants des pays. Un enregistrement numérique avec des codes QR scannables, il indique si on a reçu la vaccination Covid-19 ou, dans certains cas, récemment testé négatif. Naturellement, il semble être le nouveau document de voyage le plus souhaitable, l’itinéraire le plus rapide pour faciliter les déplacements et accélérer le retour à la normale. Mais cela pourrait-il devenir inévitable à l’avenir? Les experts estiment que l’approche calibrée prévue par les autorités sanitaires obligera les voyageurs à continuer de prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer leur santé et leur sécurité personnelles.

Thoyyib Mohamed, directeur général de la Maldives Marketing and Public Relations Corporation, affirme que les passeports vaccinaux seront inévitables à l’avenir car ils protégeront la santé publique, aideront à redémarrer l’économie et élimineront les obstacles aux voyages dans le monde. «Les passeports de vaccins devraient permettre aux gens de prouver qu’ils sont« sûrs »et de contourner les exigences de quarantaine obligatoires de différents pays. Il constituera un moyen crucial d’assouplir les restrictions sur les voyages et l’accès aux installations, facilitant ainsi les voyages dans de nombreux pays. Les Maldives sont en train d’élaborer un cadre équitable pour les passeports vaccinaux. »

Les vaccinations étant en cours de déploiement dans la plupart des pays, le passeport est une étape concrète vers la reprise de l’industrie de l’aviation civile et du tourisme.

«Un passeport santé serait utile pour faciliter et faciliter les déplacements à travers les frontières tout en garantissant la mise en place de contrôles rigoureux», déclare Rajeev Kale, président et chef du pays – vacances, souris, visa, Thomas Cook.

Alors que la logistique du processus est en cours, Munnmunn Marwah, COO, Think Strawberries, une marque de représentation touristique à Gurugram, estime que le passeport vaccinal sera de la plus haute importance pour les voyageurs. «L’Inde a été à l’avant-garde de la campagne de vaccination et, d’ici la fin de l’été 2021, nous devrions avoir un nombre important de« voyageurs sûrs ».»

Dans le monde entier, la Chine a créé des passeports vaccinaux numériques pour ses 1,4 milliard de citoyens. Un laissez-passer de vaccin peut être utilisé pour des activités domestiques comme des concerts, des mariages ou du travail et est déjà utilisé en Israël. New York a lancé sa propre application appelée Excelsior Pass (une preuve numérique de la vaccination Covid-19 ou test négatif) en partenariat avec IBM.

L’Islande a également délivré des certificats de vaccination. Une application de passeport danois pour les vaccins est susceptible de provoquer un “ effet domino ” dans toute l’Europe car elle permet aux sites de voir si une personne a été vaccinée. La Hongrie travaille également sur des «passeports d’immunité» pour prouver que les voyageurs n’ont jamais contracté le virus ou n’ont jamais eu d’anticorps.

L’International Air Transport Association, l’association professionnelle des compagnies aériennes du monde entier, fabrique un Travel Pass sous forme de certificat numérique, validant le résultat du test Covid-19 d’un flyer et le statut vaccinal. Le pass aura un registre mondial des centres de vaccination pour trouver des laboratoires de test, une application de laboratoire pour partager des certificats de test numériquement. Les essais sont en cours pour 20 compagnies aériennes: Emirates, Qatar Airways, Malaysia Airlines, Japan Airlines, Etihad, Air New Zealand et d’autres.

La Commission européenne propose également de créer un certificat vert numérique pour faciliter la libre circulation à l’intérieur de l’UE pendant la pandémie.

Dharminder Nagar, MD, Paras Healthcare, une chaîne d’hôpitaux en Inde, déclare: «Si certains pays s’ouvrent aux voyages internationaux, il y aura un élément de compétitivité… d’autres devront réagir. Avec plus d’ouvertures, les passeports de vaccins numériques pourraient devenir inévitables pour les voyages internationaux. »

Cependant, certains républicains aux États-Unis et d’autres personnalités publiques dénoncent l’exigence d’une telle certification pour voyager. L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a confirmé que le gouvernement fédéral ne promulguera pas de programme national de passeport vaccinal contrairement à d’autres pays.

Selon un rapport d’avril de ., l’OMS ne soutient pas l’exigence de passeports de vaccination pour les voyages en raison de l’incertitude quant à savoir si l’inoculation empêche la transmission du virus, ainsi que des problèmes d’équité. “Nous, comme l’OMS, disons à ce stade, nous ne voudrions pas voir le passeport de vaccination comme une condition d’entrée ou de sortie car nous ne sommes pas certains à ce stade que le vaccin empêche la transmission”, a déclaré la porte-parole de l’OMS, Margaret Harris.

Twitterati prétend également qu’il s’agit d’une “ chose de classe ” qui peut créer une sorte de barrière pour beaucoup de personnes qui ne peuvent pas en recevoir une. Certains l’appellent «communisme d’entreprise» pour les entreprises privées qui prospèrent sur le capitalisme. La membre du Congrès américain Marjorie Taylor Greene a exprimé la nouvelle mentalité lorsqu’elle s’est adressée à Facebook pour dénoncer les passeports vaccinaux comme du «communisme d’entreprise». Comme cité dans le magazine américain The Atlantic, elle interprète le communisme comme signifiant «toute ingérence dans le droit de personnes comme moi de faire ce que nous voulons, indépendamment des droits des autres».

Alors qu’il faudrait un certain temps aux habitants de tous les pays pour se faire vacciner, la rhétorique autour des passeports vaccinaux est préoccupante. N’ayant pas assez de vaccins pour faire le tour du monde, les passeports vaccinaux ne devraient pas créer un faux sentiment de sécurité.

