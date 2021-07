Passeports Covid: des milliers de fans de foot sont confrontés à l’interdiction du stade dans le cadre de plans de jab | Royaume-Uni | Nouvelles

Le Premier ministre serait en train de finaliser des plans avec les patrons du football concernant l’introduction de passeports Covid pour les supporters. Les fans devraient prouver qu’ils sont entièrement vaccinés contre le coronavirus pour pouvoir accéder aux terrains de football, selon le Daily Mirror. L’exigence s’appliquerait aux 92 clubs professionnels d’Angleterre et pourrait s’avérer fatale pour les petites équipes situées au bas de la pyramide du football.

La pandémie de Covid a eu un effet profond sur les finances de tous les clubs, car les équipes ont été obligées de jouer à huis clos tout au long de la crise sanitaire.

Beaucoup comptaient sur le retour des supporters pour fournir des revenus bien nécessaires, alors qu’ils cherchent à récupérer une partie de leurs pertes financières.

Cependant, une fois de plus, les clubs sont confrontés à plus d’incertitude, car les plans proposés par le gouvernement pourraient empêcher des milliers de supporters d’assister aux matchs.

Le Mirror a calculé que jusqu’à 210 000 supporters pourraient être exclus des matchs de Premier League chaque semaine, si des passeports vaccinaux sont introduits.

Ils suggèrent que ce chiffre pourrait être beaucoup plus élevé si l’on tient compte des divisions inférieures.

Des sources gouvernementales ont confirmé que des pourparlers avaient lieu entre de hauts responsables du ministère de la Santé, du ministère de la Culture, des médias et des sports et de la Premier League.

Les plans ont été attaqués par les travaillistes, qui ont accusé le Premier ministre de semer la confusion par ses “coupes et changements” constants.

Les patrons de l’industrie ont écrit au secrétaire à la Santé Sajid Javid, l’avertissant que l’introduction de passeports vaccinaux sans “un processus de consultation approprié et adéquat” est “fortement susceptible d’être illégale”.

Ils soutiennent que les plans pourraient avoir « un effet discriminatoire pour des motifs de race » et risquent d’encourager des raves illégales qui manquent de mesures de sécurité.

La lettre a été écrite par Hugh Osmond, fondateur de Punch Taverns et directeur de Various Eateries, et signée par Michael Kill, Peter Marks et Stephen Thomas, qui dirigent respectivement la Night Time Industries Association, REKOM UK et The Jam House.