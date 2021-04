Passeports de vaccins: pas tout à fait la meilleure affaire

Pour l’industrie du voyage, en particulier les compagnies aériennes, les expéditeurs et les voyagistes, le défi administratif consistant à s’aligner sur les exigences en matière de vaccins de diverses destinations signifierait une augmentation considérable de la paperasse et des procédures.

L’utilisation de passeports vaccinaux pour recommencer les voyages dans le monde devient une idée populaire, les vaccinations progressant dans le monde entier. L’industrie mondiale du voyage en difficulté attend avec impatience les annonces des pays à cet égard. Alors que l’idée recueille un soutien, les passeports vaccinaux ont des implications qui doivent être étudiées attentivement.

Les voyages internationaux, dans le monde post-Covid-19, se déroulent selon des protocoles stricts. Les protocoles spécifiques varient d’un pays à l’autre. Mais une exigence commune pour les voyageurs est la production de preuves les certifiant comme étant sans Covid. Cela nécessite que les voyageurs soient testés avant de monter à bord d’un vol ou d’un navire, généralement dans les 72 heures. Nonobstant ces certificats, de nombreux pays exigent que les voyageurs entrants restent isolés à leur arrivée et se soumettent à un nouveau test avant de leur permettre de quitter le pays. Les passagers doivent donc être testés deux fois – avant et après l’arrivée – ce qui entraîne non seulement des inconvénients, mais également des coûts de test supplémentaires. Ces coûts sont aggravés par les frais de subsistance pour l’auto-isolement dans des installations dédiées. Pour les voyageurs à court terme, ces coûts doublent, car ils sont encourus à la fois pour les voyages aller et retour dans un court laps de temps.

Ces conditions pourraient-elles s’améliorer si les vaccins sont considérés comme des motifs «sûrs» d’autoriser les voyages? En surface, les perspectives sont bonnes. Cependant, il existe plusieurs complications.

Du point de vue des pays de destination, les voyageurs entrants doivent être traités comme «sûrs» s’ils produisent des certificats médicaux sans Covid avant le voyage ou à l’arrivée. Avec de tels certificats, ils ne devraient pas être tenus de fournir une preuve supplémentaire de vaccination. Cependant, les pays semblent avoir des problèmes pour faire confiance aux certificats d’autres pays. Le manque de confiance oblige les voyageurs à être testés à nouveau à leur arrivée. Le même manque de confiance pourrait conduire à exiger des preuves supplémentaires de vaccination. Le problème peut être évité si les certificats médicaux sont mutuellement reconnus entre les pays. Cela est possible si les pays en viennent à reconnaître un groupe de laboratoires d’essais accrédités au niveau international et acceptent les certificats produits par les voyageurs entrants de ces laboratoires.

La question de la confiance est également cruciale pour les vaccins. Le manque de confiance pourrait amener certains pays à douter des preuves de vaccination produites par des voyageurs de pays spécifiques. Cela obligerait à nouveau les voyageurs entrants à s’isoler à leur arrivée et les soumettrait à d’autres protocoles locaux même s’ils sont vaccinés. Les voyageurs originaires de pays « peu fiables » pourraient être incités à subir des tests Covid-19 avant le départ, même s’ils sont déjà vaccinés.

Les passeports de vaccins peuvent également encourager le nationalisme des vaccins. Différents pays administrent différents vaccins. À l’heure actuelle, 13 vaccins ont été approuvés pour un usage public. D’ici un an, de nombreux autres vaccins sont susceptibles d’arriver. Plus de 80 vaccins sont à différents stades d’essais cliniques. Avec autant de vaccins attendus, il y aura des complications administratives dans la promotion des voyages à base de vaccins, si les pays insistent pour permettre aux voyageurs d’être vaccinés avec des vaccins « spécifiques ».

La possibilité pour les pays de préférer certains vaccins à d’autres ne peut guère être négligée. Une communication récente de diverses ambassades chinoises spécifiant des conditions d’entrée plus faciles sur le continent pour les étrangers ayant reçu des vaccins fabriqués en Chine a suscité des craintes de nationalisme vaccinal. Une telle communication de la Chine pourrait encourager d’autres pays, en particulier ceux avec lesquels les liens de la Chine sont tendus, à insister sur des vaccins non chinois pour les voyageurs entrants. Cela pourrait déclencher une fracture vaccinale critique, les vaccins déterminant les pays où les gens pourraient voyager. Les implications seraient graves pour les voyageurs et l’industrie du voyage. Il est peu probable que les voyageurs dans leur pays de résidence soient en mesure de choisir des vaccins, jusqu’à ce qu’un grand nombre de vaccins deviennent disponibles pour un usage public sur les marchés locaux. Même dans ce cas, on ne peut pas s’attendre à ce que les voyageurs obtiennent plusieurs clichés selon leurs destinations. Pour l’industrie du voyage, en particulier les compagnies aériennes, les expéditeurs et les voyagistes, le défi administratif consistant à s’aligner sur les exigences en matière de vaccins de diverses destinations signifierait une augmentation considérable de la paperasse et des procédures.

L’autre problème sérieux avec les arrangements de voyage basés sur la vaccination est le partage des données de santé. Si les pays insistent non seulement sur la preuve de la vaccination, mais aussi sur les antécédents médicaux des voyageurs, ces derniers pourraient être tenus de partager des informations personnelles sensibles. Une grande partie des données individuelles sur la santé est considérée comme sensible par la plupart des pays et pourrait ne pas être possible de partager transfrontière.

Toute décision de placer les vaccins au cœur de la reprise des voyages dans le monde ne doit pas être prise à la hâte. Il est préférable de ne pas conditionner les voyages internationaux aux vaccins, sauf pour les voyageurs souffrant de comorbidités graves. Étant donné que la vaccination est volontaire dans le monde entier, en faire une condition essentielle pour voyager est injuste pour ceux qui ne peuvent pas être vaccinés pour des raisons de santé et culturelles, ou pour un choix personnel. En outre, faire des vaccins le principal catalyseur des voyages dans le monde est particulièrement injuste pour les pays qui auront besoin de plusieurs mois pour obtenir suffisamment de vaccins pour vacciner leurs populations. Les voyages à base de vaccins seront alors limités à un nombre limité de pays. Ceux-ci seraient ceux qui auraient plus de ressources et de capacités pour financer et administrer des vaccins et commencer à voyager. La communauté mondiale peut certainement faire mieux que d’encourager davantage d’inégalités dans un monde qui lutte pour faire face aux détresses infligées par Covid-19.

L’auteur est chercheur principal et responsable de la recherche (commerce et économie), Institute of South Asian Studies, NUS

Courriel: amitendu@gmail.com

Les opinions sont personnelles

