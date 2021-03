Passeports de vaccins: un expert prédit que les documents Covid seront nécessaires pour les voyages à l’étranger | UK | Nouvelles

Le gouvernement examine actuellement le rôle que les passeports Covid pourraient jouer dans les voyages dans le cadre de son examen de la Global Travel Taskforce. Le groupe de travail devait publier ses conclusions le 12 avril. Cependant, le Premier ministre Boris Johnson a révélé cette semaine qu’il dévoilerait maintenant un cadre basé sur le rapport du groupe de travail une semaine plus tôt, le 5 avril. Denis Kinane, co-fondateur et chef médical Un officier de Cignpost Diagnostics Ltd, a déclaré à Express.co.uk qu’il voyait du «sens» dans les passeports de vaccins, affirmant que les gens avaient la responsabilité d’assurer la sécurité des autres.

Cependant, il a reconnu que les libertés civiles suscitaient de réelles inquiétudes et a exhorté le Gouvernement à envisager une combinaison de passeports vaccinaux et de tests Covid avant le voyage.

L’immunologiste, dont la société effectue des tests PCR pour de grandes entreprises comme la BBC, a déclaré: «Je pense qu’il y a certaines choses que l’on doit faire pour la sécurité des autres.

«Vous montez dans un avion et si vous avez Covid, vous le donnez à tout le monde dans l’avion.

«Vous avez la responsabilité d’être prudent et d’être en sécurité pour les autres et pas seulement pour vous-même.

«Je vois donc un certain sens dans un passeport vaccinal parce que cela simplifierait la vie, mais je pense que nous devons faire attention aux libertés civiles des gens.

« Et par conséquent, je pense que le passeport vaccinal et un dossier de test pourraient contourner cela. »

Il a expliqué: « Ainsi donc, un anti-vaxxer pourrait avoir un dossier de test qui montrait qu’il n’avait pas eu Covid au cours des 72 dernières heures par exemple – cela lui permettrait ensuite de monter à bord. »

Les détracteurs des passeports vaccinaux affirment qu’il s’agit d’une mesure draconienne et d’une violation dangereuse des libertés civiles.

Un article récent publié dans le Lancent a affirmé que de tels programmes pourraient fournir un moyen de mieux surveiller les mouvements des personnes et leur état de santé.

Même si le Royaume-Uni n’introduit pas cette méthode, cela peut être une exigence pour d’autres pays.

Malgré les inquiétudes concernant les libertés civiles, un nombre croissant d’agences de voyage et de compagnies aériennes insistent pour que les passagers aient une preuve de vaccination Covid, avant d’être autorisés à voyager.

Virgin Voyages et Royal Caribbean ont déclaré que tous les passagers de la croisière et l’équipage devront avoir eu le coup de Covid.

La mesure a été vivement critiquée par Michael O’Leary, le patron de Ryan Air.

M. O’leary a déclaré à un comité parlementaire des voyages début mars que les quarantaines dans les hôtels étaient un coup de pub qui ne jouait aucun rôle pour empêcher le virus d’entrer.

Cependant, M. Kinane a défendu le Premier ministre, affirmant que les contrôles étaient nécessaires pour empêcher tout le travail acharné de réduire les taux d’infection et de mortalité.

Il a expliqué: « Je pense que ce que le gouvernement essaie de faire, c’est, comme nous le comprenons, si nous construisons toutes ces choses merveilleuses qui vaccinent réellement la population, protègent nos personnes âgées, protègent nos vulnérables – nous ne voulons pas que cela s’effondre. le drain.

« Et nous avons vu cela un peu – il y a des discussions en Ecosse, pendant les mois d’été, nous sommes presque tombés à zéro – nous sommes descendus très bas en termes de nombre ‘R’ et ensuite nous avons réussi à remonter et c’était parce que de personnes qui reviennent, apportant le virus. «