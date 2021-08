Passeports vaccinaux en cours en France avec contrôles de police — Des papiers, s’il vous plaît ! – RedState ⋆ 10z viral

Autant nous pourrions contester beaucoup de mauvaises choses imposées par le gouvernement en ce qui concerne la pandémie, il n’en est pas venu au point de passeports vaccinaux nationaux juste pour participer à la société comme il l’a fait en France.

JUST IN Manifestations contre le laissez-passer vaccinal: Un nombre massif de manifestants sont dans les rues de Paris. pic.twitter.com/I7rlwFhW3X

Des millions de personnes descendent dans les rues de Paris, Nice, Montpellier, Nantes, Strasbourg, Reims, Toulouse, Marseille et de nombreuses autres villes de France pour protester contre les passeports vaccinaux et les vaccinations obligatoires forcées.

Ils étaient très opposés à devoir l’imposer aux enfants.

Des milliers de personnes ont défilé samedi à Paris pour la 4e semaine consécutive de manifestations contre le vaccin Covid-19 cartes de santé requises pour accéder aux restaurants, lieux culturels et, dans certains cas, hôpitaux pic.twitter.com/4kxSyRme9h

La plupart n’étaient pas anti-vaccin, juste anti-rendre obligatoire.

Les gens protestent depuis des semaines contre cela, en vain. Aujourd’hui, il est entré en vigueur.

De Forbes :

À partir du lundi 9 août, il sera également obligatoire de présenter un Pass Sanitaire pour dîner au restaurant, boire dans un bar, visiter un hôpital (pas pour les urgences) et voyager dans des trains longue distance. Et à partir de septembre, il sera légalement exigé par les employeurs, pour s’assurer que tous les travailleurs sous contrat en aient un aussi.

Cela s’applique également aux lieux de culte, aux parcs, aux piscines, aux arcades – essentiellement tout endroit où il pourrait y avoir plus que quelques personnes en public. Il s’appliquera aux enfants âgés de 12 à 17 ans à compter du 30 septembre.

Voici à quoi cela ressemble – vous devez montrer vos papiers. La police marche et vérifie les gens pour s’assurer qu’ils l’ont.

Les premiers contrôles de #Police ont démarré à titre préventif à #Paris dans les cafés et restaurants où le #PassSanitaire est obligatoire dès aujourd’hui. Verbalisation de 135 euros à partir de la semaine prochaine, jusqu’à 9000 euros en cas de récidive.#Passanitaire #reuters pic.twitter.com/Vvyh75sun3

Si vous n’avez pas compris les Français, ils l’appellent le « Pass Sanitaire ». Vous devez montrer à la police votre code QR sur le passeport numérique. Papiers s’il vous plaît! Comme il est incroyablement déconcertant de voir la police contrôler les citoyens et dicter leurs mouvements. Sans oublier que lorsque la police est impliquée dans cette poursuite ridicule de devoir harceler les citoyens pour qu’ils se conforment aux diktats du gouvernement, ils ne font pas ce qu’ils sont censés faire : lutter contre le vrai crime.

Il y a de grosses amendes pour les faux laissez-passer et pour les employeurs qui ne se conforment pas aux exigences de leur personnel.

Le gouvernement s’apprête à introduire des sanctions sévères pour lutter contre la fraude au passeport sanitaire, y compris ceux qui tentent d’utiliser le passeport sanitaire de quelqu’un d’autre comme le leur ; ceux qui utilisent un faux pass ; ou ceux qui vendent de faux certificats.

Présentation d’un titre de santé frauduleux : 750 € d’amende, réduit à 135 € en cas de paiement rapide. Deuxième infraction dans les 15 jours, l’amende s’élève à 1 500 €. Troisième infraction dans les 30 jours, 3 750 € et jusqu’à six mois de prison.

Non-respect par l’employeur des règles de laissez-passer et de vaccination : 1 000 € d’amende, porté à 9 000 € et jusqu’à un an de prison pour la troisième infraction.

Entreprises défaillantes : Amendes pouvant aller jusqu’à 45 000 €.