‘Passer à Instagram’: Delhi HC nie l’audition urgente du plaidoyer de Sanjay Hegde contre la suspension du compte Twitter

En décembre 2019, Sanjay Hegde a saisi la Haute Cour pour contester la suspension définitive de son compte Twitter à compter du 5 novembre 2019.

La Haute Cour de Delhi a refusé lundi d’entendre une demande d’audience anticipée présentée par l’avocat Sanjay Hegde dans le plaidoyer contre la suspension de son compte Twitter, affirmant qu’il avait des questions plus importantes à entendre dans la journée.

À l’argument de l’avocat de Hegde selon lequel le compte Twitter de l’avocat reste suspendu au cours des deux dernières années, la juge Rekha Palli a déclaré : « Ce n’est pas urgent, votre client peut se passer de Twitter.

« Nous avons des choses plus importantes aujourd’hui. Aucun de nous n’est sur Twitter, il peut passer à Instagram ou à toute autre plate-forme », a déclaré le juge Palli, cité par Live Law.

Le mois dernier, Twitter avait déclaré au tribunal qu’il ne conférait pas de fonction publique et que “servir les fins de la liberté de parole et d’expression” n’était qu’accessoire à sa relation contractuelle avec les utilisateurs.

Dans une note soumise à la Haute Cour dans le cadre de la suspension du compte de Hegde, le site de microblogging a déclaré que “les services sur la plate-forme Twitter sont une relation contractuelle” et “dans son entreprise commerciale, qu’il sert incidemment aussi les fins de la liberté de la parole et l’expression ne convertiraient pas la nature de l’activité ».

En décembre 2019, Hegde a saisi la Haute Cour pour contester la suspension permanente de son compte – « @sanjayuvacha », à partir du 5 novembre 2019 pour avoir prétendument retweeté deux publications. L’avocat principal, dans son plaidoyer, a allégué que la décision était «arbitraire», illégale car contraire aux règles de Twitter.

L’un des messages était celui de Kavita Krishnan, secrétaire de l’All India Progressive Women’s Association et membre du bureau politique du CPI (ML) qui avait partagé le poème de Gorakh Pandey “Unko phaansi de do” en 2019. Hegde avait re-tweeté le message avec la légende « Hang Him », une traduction en anglais du titre du poème, a lu le plaidoyer.

Le deuxième message était une photo d’August Landmesser que Hegde utilisait comme en-tête de profil/photo de couverture pendant plus d’un an.

Twitter a répondu en affirmant que la pétition de Hegde n’était pas maintenable. Dans sa note, Twitter a soutenu que la suspension du compte Twitter de Hegde était un différend contractuel et qu’il n’y avait aucune obligation positive pour lui de fournir son service.

La société basée aux États-Unis a déclaré que ses services sont couverts par la loi sur les technologies de l’information, qui dispose d’un mécanisme de règlement des griefs.

