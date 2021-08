Passer à la commodité – L’Express Financier

vélos électriques, vélos électriques, Hero Cycles, Avon Cycles, CRISIL, marché du vélo en Inde, vélo premium, vélos électriques

Le segment des appareils électroménagers connaît une croissance alors que les consommateurs investissent de plus en plus dans des produits pratiques. Selon les données d’EY, en FY21, le segment des appareils ménagers, qui comprend les réfrigérateurs, les purificateurs d’air, les climatiseurs et les machines à laver, s’élevait à Rs 90 950 crore, soit une augmentation par rapport à Rs 81 108 crore en FY20. Il devrait croître de 15 % au cours des cinq prochaines années. Le segment des appareils de cuisine valait Rs 14 000 crore en FY21 – une augmentation par rapport à Rs 12 412 crore en FY20 – et devrait croître de 13% au cours des cinq prochaines années.

Depuis la pandémie, l’intérêt pour les produits automatisés s’est accru. Des entreprises comme Orpat, Livpure et LG se concentrent sur des solutions technologiques pour exploiter cette demande.

Devenir plus intelligent

Orpat a vu son segment des appareils électroménagers et de cuisine croître de 20 % au cours de l’exercice 21, par rapport à l’exercice 20. La société a lancé sa plate-forme de vente directe au consommateur (D2C) en juillet 2020. Bien que cela n’ait pas encore décollé, au cours de l’exercice 21, ses revenus provenant des marchés en ligne ont augmenté de 40 % par rapport à l’époque d’avant la pandémie. Nevil Patel, directeur d’Orpat Group, a déclaré que la société souhaitait étendre sa présence hors ligne dans le Sud – en ajoutant 150 distributeurs supplémentaires d’ici la fin de l’année à son réseau actuel de 500.

Malgré la hausse des prix de 7 à 10 % sur l’ensemble de sa gamme de produits, en raison de la hausse des prix des matières premières, Orpat s’attend à ce que la part des appareils électroménagers dans son activité globale passe de 25 % actuellement à 40 à 45 % dans les prochains quelques années. “Cela sera dû aux lancements de nouveaux produits et à la demande de produits automatisés”, a déclaré Patel. Cette année, Orpat a lancé deux nouveaux produits : un ventilateur intelligent économique et un broyeur mélangeur.

Livpure, quant à lui, remodèle son identité de marque. Pritesh Talwar, son PDG, affirme que l’objectif est de devenir une « entreprise axée sur la technologie ». À cette fin, Livpure prévoit de lancer des purificateurs d’eau intelligents compatibles avec les applications dans les catégories économiques et premium.

Pour Usha International, les ventes du canal en ligne ont presque doublé en juin 2021, par rapport à il y a un an, les ventes en ligne des villes de niveaux III et IV connaissant une recrudescence. « Nous renforçons notre portée numérique dans davantage de villes et de codes PIN », déclare Saurabh Baishakhia, président – ​​appareils électroménagers, Usha International. L’entreprise prévoit de lancer une campagne de marketing et de s’appuyer sur son réseau de chaîne d’approvisionnement pour stimuler davantage les ventes.

Perspectives de croissance

Les appareils électroménagers de commodité ont été une aubaine pour les clients pressés par le temps pendant la pandémie. « Les gens veulent automatiser au maximum leurs tâches quotidiennes ; c’est maintenant devenu une nécessité », déclare Natasha Trikha, analyste – recherche sectorielle, Care Ratings.

Traditionnellement, les marques d’électroménager dépendaient des magasins hors ligne pour les ventes. Alors que beaucoup d’entre eux ont rapidement emprunté la voie en ligne lorsque la pandémie a frappé, via le commerce électronique et le D2C, les ventes de plusieurs autres ont pris un coup. « À l’exception de grands acteurs comme Sony et Samsung, les marques d’électroménagers ne sont toujours pas assez importantes en termes de revenus et de bilans pour pouvoir générer des volumes via leurs propres sites Web », déclare Angshuman Bhattacharya, partenaire stratégique et opérationnel, EY India. Alors que la prochaine phase de croissance devrait venir des villes de niveau II et III alors que la portée du commerce électronique s’accélère, 70 à 80 % des ventes proviendront du canal hors ligne, ajoute-t-il.

Au milieu des préoccupations liées à la hausse des prix, qui sont fonction de facteurs tels que les taux de fret, les matières premières et les coûts d’importation, l’industrie recherche des alternatives. Karan Chechi, directeur de TechSci Research, a déclaré : « En raison de la perturbation des importations en provenance de Chine, qui est un important fabricant de composants d’appareils électroménagers, les entreprises déplacent leurs unités de fabrication vers d’autres marchés tels que le Vietnam. »

