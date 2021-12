Passer à un moteur plus ancien a coûté à Bottas «au moins deux dixièmes» en qualifications – .

Valtteri Bottas dit qu’il a perdu « au moins deux dixièmes » de seconde en qualifications après être passé à une unité de puissance plus ancienne en raison de problèmes de fiabilité.

Lors de sa dernière séance de qualification en tant que pilote Mercedes, Bottas n’a réussi qu’à se classer sixième sur la grille car il a été sur-qualifié par les deux prétendants au championnat, Max Verstappen et Lewis Hamilton, ainsi que Lando Norris, Sergio Perez et Carlos Sainz Jnr.

Bottas pense qu’il y a eu deux principaux facteurs qui expliquent pourquoi il n’a pu obtenir qu’un départ en troisième ligne tandis que son coéquipier Hamilton s’alignera sur la première ligne.

« J’ai en quelque sorte atteint une limite de temps au tour », a déclaré Bottas. « En Q2, je pense avoir fait mon meilleur temps au tour et je ne pourrais jamais l’améliorer. J’avais l’impression que plus j’essayais, plus j’avais l’impression que la configuration n’en contenait plus.

« Sur ma voiture, j’ai opté pour des réglages assez souples, mécaniquement, et je pense que c’est vraiment bien pour la course, mais j’espérais que ça devrait toujours aller pour les qualifications. Mais l’adhérence s’améliorait beaucoup, c’est donc une chose.

« Un facteur est que nous avons dû passer à une unité de puissance plus ancienne pour aujourd’hui, ce qui, je le savais, était, par rapport à hier, peut-être au moins deux dixièmes [slower]. Nous étions plus confiants avec cette unité de puissance pour la fiabilité.

Après que Red Bull ait exécuté avec succès un coup de pouce prévu pour Verstappen avec Perez ralentissant le long de la ligne droite pour fournir un remorquage à son coéquipier, Bottas a déclaré que Mercedes n’avait jamais envisagé une tactique similaire.

« Nous n’avons jamais prévu cela, car normalement cela peut mal tourner – du moins pour l’un des pilotes », a expliqué Bottas.

« Nous nous sommes juste concentrés sur les tours et sur un bon rythme. Mais, pour être honnête, la Red Bull a trouvé un peu plus en Q3 que nous ne le pensions. C’était donc un peu une surprise. »

La pole position de Verstappen pour le Grand Prix d’Abou Dhabi, décisif pour le championnat de demain, est venue avec la mise en garde que la Red Bull commencera la course avec des pneus tendres, tandis que Hamilton aura des pneus médium pour le premier relais. Bottas dit qu’il pense que les médiums sont l’option préférable pour le début de la course.

« Après la troisième pratique, le plan était toujours de commencer par le médium », a-t-il déclaré.

« Nous pensons que c’est mieux pour nous, au moins la première fenêtre des stands va être un peu plus grande. Donc, si nous voulons ou devons rester longtemps, c’est une opportunité. Si vous êtes sur le soft, ils commenceront à se dégrader assez rapidement.

Bottas pourrait donc venir jouer un rôle décisif si Verstappen sort des stands derrière lui pendant la course. « Je suis prêt à sacrifier ma course optimale parce que nous voulons vraiment les deux titres et je veux que nous obtenions les deux titres avant de partir », a-t-il déclaré. « Donc, je vais certainement faire ma part pour les deux titres. »

