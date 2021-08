Passer à un nouveau téléphone ? N’échangez pas votre ancien sans voir combien Decluttr vous offrira

Cette histoire a été publiée à l’origine 2021/08/09

Chaque année, les OEM lancent de nouveaux téléphones dans l’espoir que vous serez incité à remplacer votre combiné actuel par la dernière technologie. En cas de succès, votre ancien téléphone risque de rester assis à ramasser de la poussière. Au lieu de le jeter dans un tiroir, vous pouvez le transformer en argent réel et utilisable, et notre nouveau partenaire – Decluttr – peut vous aider à le faire.

Decluttr est une plate-forme complète d’achat, de remise à neuf et de revente d’appareils électroniques. Ils accepteront de nombreux types d’appareils électroniques grand public, y compris les téléphones, les tablettes, les appareils portables et même les consoles de jeux. Pour le bien de l’article d’aujourd’hui, cependant, nous nous concentrons sur les téléphones mobiles.

Comment transformer votre ancien téléphone en espèces avec Decluttr

Si vous avez un vieux téléphone qui traîne et que vous souhaitez transformer en espèces, il vous suffit de vous rendre sur le site Web de Decluttr et de cliquer sur l’icône « Commencer à vendre ». Une fois que vous avez saisi des informations sur votre appareil, Decluttr vous donnera une évaluation instantanée gratuite. Il n’y a pas d’enchères, de frais ou de marchandage inutile – vous saurez ce que Decluttr paiera pour votre appareil sur place.

En prime, Decluttr offre 10% d’argent supplémentaire (avec un plafond de 30 $) à tous les lecteurs Android Police lorsque le code POLICE10 est utilisé à la caisse.

Si vous décidez de profiter de l’évaluation de votre téléphone, vous pouvez vous rendre au point de livraison UPS le plus proche et envoyer votre ancien téléphone à Decluttr gratuitement. Vous recevrez l’argent pour votre appareil via un dépôt direct PayPal un jour après son arrivée à sa destination finale.

C’est ça. Peasy facile.

Pourquoi vous devriez vendre votre ancien téléphone à Decluttr

Maintenant que vous savez à quel point il est facile de vendre votre ancien téléphone à Decluttr, vous vous demandez peut-être pourquoi vous devriez les choisir plutôt qu’une autre option.

Pour commencer, Decluttr paie jusqu’à 33% de plus pour les anciens appareils que ce que vous obtiendrez avec la plupart des programmes de rachat d’opérateur. Non seulement cela, mais Decluttr vous donne de l’argent réel que vous pouvez dépenser n’importe où – pas seulement un crédit de magasin inutile.

Deuxièmement, Decluttr bloquera le prix évalué de votre appareil pendant 28 jours. Cela vous donne le temps d’éviter la dépréciation pendant que vous mettez à niveau votre téléphone vers le modèle le plus récent et le plus performant. Cela est particulièrement utile pour les lancements de nouveaux appareils, comme lorsque Samsung dévoile son dernier matériel à Unpacked cette semaine.

Troisièmement, Decluttr offre un moyen écologique de se débarrasser des anciennes technologies. 95% des appareils vendus à Decluttr sont réparés, remis à neuf et revendus. Cela réduit considérablement les déchets électroniques qui résulteraient du simple fait de jeter les vieilles technologies, ainsi que de réduire les émissions de CO2 et de réduire la consommation de ressources naturelles exacerbée par la fabrication d’appareils flambant neufs.

Enfin, Decluttr bénéficie déjà de la confiance de millions de clients dans le monde. Leur marque équivalente au Royaume-Uni, musicMagpie, a été fondée en 2007 et est maintenant le meilleur service de recyclage mobile du Royaume-Uni, avec d’innombrables récompenses et une excellente note sur Trustpilot attribuée par 190 000 avis. Aux États-Unis, Decluttr est accrédité BBB, il bénéficie d’une note Elite sur ResellerRatings et d’une note Excellent sur Trustpilot, appuyée par plus de 17 000 avis. Au total, l’organisation a versé des centaines de millions de dollars à ses clients.

Voyez ce que vaut votre ancien téléphone avec Decluttr aujourd’hui

Pour voir ce que vaut votre ancien téléphone, rendez-vous sur le site Web de Decluttr et saisissez quelques informations sur votre appareil. N’oubliez pas d’ajouter le code POLICE10 à votre commande. Si vous aimez le numéro qui revient, envoyez-le pour de l’argent sur votre compte. Votre portefeuille, l’environnement et le prochain propriétaire de votre téléphone vous remercieront.

Noter: Ce message est une annonce. Le contenu à l’intérieur ne représente pas les points de vue ou les opinions de l’équipe Android Police. Des publications comme celles-ci aident à financer toutes les bonnes choses que vous voyez sur AP, et vous pouvez nous aider davantage en consultant les produits ou services présentés sur cette page.

