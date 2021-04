Passer au cloud: développez votre activité, pas les frais généraux, avec des applications cloud

Dinesh Rao, EVP et responsable mondial, Services d’applications d’entreprise, Infosys

Par Srinath Srinivasan

La pandémie de Covid-19 a accéléré la transformation numérique de plusieurs organisations. Au cœur de la transformation se trouve le déplacement des applications vers le cloud. Il aide les entreprises à adopter des technologies exponentielles. Infosys, basée à Bengaluru, via des applications cloud, aide les entreprises à rationaliser leurs opérations et à maîtriser les coûts en déplaçant les coûts informatiques des modèles Capex vers les modèles Opex. Des systèmes cloud évolutifs avec une analyse de données améliorée peuvent également donner aux entreprises la possibilité de prévoir et de prendre des décisions éclairées sur les investissements en capital.

«Covid-19 n’a apporté aucune nouvelle tendance, il n’a fait qu’accélérer les tendances précédentes», déclare Dinesh Rao, vice-président exécutif et responsable mondial, Enterprise Application Services, Infosys. «La consumérisation de l’expérience utilisateur, l’adoption de la technologie open source, l’augmentation massive de l’adoption du cloud, y compris le cloud multicloud et hybride, et la modernisation des systèmes hérités sont des tendances importantes dans le contexte de la pandémie», ajoute-t-il.

Selon Rao, les applications cloud ont été conçues pour répondre aux exigences des tendances ci-dessus avant même qu’elles ne soient accélérées en raison de la pandémie. «Selon nos recherches, 54% des entreprises créent des applications cloud comme base sur laquelle la transformation numérique de l’organisation peut être activée», dit-il. Avec les applications cloud, il devient important de les gérer efficacement afin d’atteindre les objectifs commerciaux. «La clé du succès est de définir les objectifs commerciaux qui conduisent au passage au cloud et d’avoir une feuille de route bien pensée pour le voyage, en gardant à l’esprit les problèmes actuels et les opportunités par rapport à un état futur souhaité», ajoute-t-il.

Rao dit qu’il y a deux façons de procéder à cette transformation. Les entreprises qui cherchent à réagir rapidement aux changements du marché ou celles qui souhaitent une perturbation minimale des systèmes et processus existants peuvent adopter l’approche par secteur d’activité (LOB) pour «activer» rapidement un nouveau service. D’autres qui recherchent de nouveaux parcours clients de bout en bout ou de meilleurs résultats commerciaux peuvent adopter l’approche cloud d’entreprise en utilisant des services cloud tels que IaaS, PaaS et SaaS pour créer un écosystème cloud intégré au niveau de l’entreprise afin de créer des synergies entre les applications et l’entreprise. grande efficacité à long terme.

Les organisations peuvent également choisir un mode hybride qui inclut à la fois l’approche LoB et Enterprise Cloud pour optimiser leurs investissements dans le cloud. Cela équilibre la flexibilité et la rapidité avec leur besoin d’une approche plus standardisée. À la suite de la pandémie, il est devenu important pour les organisations de créer des efficiences opérationnelles dans leurs chaînes d’approvisionnement. Rao estime que les applications cloud peuvent aider la cause tout en offrant rentabilité, réactivité et résilience. «Cela nécessite l’utilisation de modèles de prévision puissants qui utilisent l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour atténuer les risques, divulguer des informations exploitables et prendre des décisions éclairées. Et tout cela est compatible avec le cloud », déclare-t-il.

La compatibilité et l’interopérabilité des applications cloud et sa capacité à exploiter les données pour aider à la prise de décision l’aident à relever les défis de la gestion de la chaîne d’approvisionnement (SCM). «Les applications cloud sont généralement conçues dans une structure à plusieurs niveaux, ce qui facilite leur intégration aux systèmes existants», déclare Rao. Les applications prennent également en charge l’automatisation extrême dans les usines, les entrepôts et la logistique. Le modèle SaaS augmente encore la rentabilité de SCM.

La communauté Cobalt, propriétaire d’Infosys, alimente les applications cloud. Il se compose d’innovateurs commerciaux et technologiques et de 14 000 actifs cloud. Ces actifs comprennent des actifs commerciaux, des actifs d’ingénierie, des actifs d’apprentissage et des actifs de connaissances. Rao déclare: «Nos actifs commerciaux spécifiques à l’industrie aident à accélérer la transformation numérique grâce aux processus des meilleures pratiques de l’industrie, les actifs d’ingénierie avec des solutions technologiques émergentes telles que l’IoT, la Blockchain, l’IA / ML résolvent des problèmes spécifiques à l’industrie.

Infosys gère également Cobalt Labs dans les centres numériques mondiaux d’Infosys, où les entreprises peuvent co-créer de nouvelles solutions et accélérer la mise sur le marché. «Infosys Cobalt Labs travaille avec l’écosystème de partenaires d’Infosys pour préconfigurer des partenariats afin de prototyper également des solutions industrielles», déclare Rao. Avec une première offre cloud comme Cobalt, vient le défi de la cybersécurité.

