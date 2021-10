Passer de la rareté de l’information à l’abondance

Au « bon vieux temps », il y a peut-être plus de 10 ans, les vendeurs étaient la principale source d’informations sur les solutions potentielles pour leurs clients. Les clients et les prospects recherchaient des commerciaux pour se renseigner sur les nouvelles solutions, les tendances des marchés, ce que faisaient d’autres entreprises similaires.

Les clients recherchaient également d’autres sources d’informations, via le réseautage avec d’autres, des conférences, des magazines spécialisés, des sociétés de recherche, des consultants et autres.

Mais obtenir ces informations, en particulier des informations fiables et de haute qualité, était un défi. Les clients se sont souvent retrouvés à en vouloir plus ou à remettre en question la qualité de ce qu’ils obtenaient. Ils ont lutté avec le problème : « Y a-t-il autre chose que nous devons apprendre, qu’est-ce qui nous manque qui pourrait être important ? »

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, la situation ne pourrait pas être plus différente. Le pendule a basculé de l’autre côté. Nos clients se noient sous les informations ! Ils disposent de nombreuses sources d’informations de tous types. La plupart sont facilement accessibles par les canaux électroniques.

Le rôle des vendeurs en tant que principale source d’apprentissage et d’information a été remplacé par d’autres sources. Ceux-ci sont plus accessibles aux clients, et souvent bien meilleurs. Si le client peut obtenir les informations nécessaires à partir de ces sources numériques et autres, il n’a pas besoin de parler aux commerciaux.

Cela crée un réel problème pour les vendeurs qui ne peuvent parler que de leurs produits – ils deviennent redondants dans le processus. Nous devons trouver d’autres sujets de discussion avec les clients, différentes manières de créer de la valeur.

Mais cela a également créé un réel problème pour les clients. Ils ont trop d’informations, dont certaines sont contradictoires, et la plupart sont de très haute qualité. Ils luttent contre la surcharge d’informations. Ils ont du mal à donner un sens à cette énorme quantité d’informations. Qu’est-ce qui est le plus important pour eux ? Que doivent-ils ignorer ? Comment le traduisent-ils en choses pertinentes à leurs problèmes/situations spécifiques ?

Les clients ont besoin d’aide, non pas pour obtenir plus d’informations, mais pour déterminer de quelles informations ils ont besoin, ce qu’ils doivent ignorer, comment trier et hiérarchiser ce qu’ils ont appris.

C’est là que les bons vendeurs peuvent aider le client à trier les informations, à déterminer ce qui est le plus important, en aidant le client à donner un sens à ce qu’il a appris.

Mais pour aider le client à comprendre toutes ces informations, les vendeurs doivent en savoir plus que leurs produits et services. Ils doivent comprendre le client, leur entreprise, ce qu’ils essaient d’accomplir. Ils doivent aider le client à naviguer dans toutes les informations, en les traduisant en fonction de la situation et des objectifs spécifiques du client.

Plutôt que la « source » d’informations, les vendeurs deviennent des faiseurs de sens, aidant le client à déterminer ce qui est le plus important et le plus significatif, les guidant à travers ce que cela signifie pour aller de l’avant dans la réalisation de leurs objectifs.

Que faites-vous pour aider vos clients à gérer l’abondance d’informations ?

Auteur : Dave Brock

Dave Brock est président et chef de la direction de Partners In EXCELLENCE, une société de conseil mondiale visant à aider les organisations à engager plus efficacement leurs clients.