Passer des fonctionnalités du produit à la perspicacité

Récemment, je faisais un atelier avec une très bonne équipe de vente. Nous parlions de la façon d’engager plus efficacement les prospects et les clients. Ils ont adopté avec enthousiasme l’idée que nous devons parler de ce qui intéresse les clients ; nous devons impliquer les clients dans des problèmes cruciaux pour eux et leur entreprise.

Mais ensuite, nous avons décidé de mettre en pratique ces principes. Nous avons commencé à examiner les conversations que nous devions avoir avec les prospects. Aussi bonne que soit cette équipe, elle commençait toujours par : « Nos produits font ces choses… ».

Même s’ils essayaient de rester bloqués, ils commençaient toujours la discussion avec une description des capacités du produit. Certains d’entre eux ont essayé de convertir ces fonctionnalités en questions de découverte. Ils ont commencé à demander : « Avez-vous besoin d’un produit doté de ces capacités… ? »

« Vous parlez toujours de votre produit », ai-je dit, « comment posez-vous la question différemment, en vous concentrant sur ce qui pourrait se passer avec leur entreprise qui pourrait les amener à avoir besoin d’une solution offrant ces capacités ? »

L’équipe a lutté pendant quelques minutes, ils n’arrêtaient pas de poser des questions axées sur le produit. Ils devenaient un peu frustrés, je n’arrêtais pas de les pousser, « Qu’est-ce qui fait que le client a besoin de ces capacités ? » Je les ai poussés plus loin : « Vous devez discuter du problème sans jamais parler d’une solution ou d’un produit. Vous devez comprendre le problème commercial qui pourrait les amener à avoir un besoin. Vous devez comprendre l’impact de ce problème sur ce qu’ils font ! »

Ils ont continué à essayer, ils devenaient bons pour poser des questions de découverte, mais ils étaient tous axés sur les capacités du produit. Soudain, un vendeur a été frustré par mon aiguillon. Il a dit : « La raison pour laquelle ils ont besoin de ces capacités est que ces choses se produisent dans leur entreprise…… »

C’était une percée ! Le groupe a finalement compris. Nous avons refait l’exercice, les questions de découverte avaient changé. Ils se sont maintenant concentrés sur l’identification des problèmes commerciaux spécifiques. Ils sont allés plus loin, demandant l’impact de ces problèmes sur le client et ce qu’ils essayaient de faire.

Nous avons essayé cette expérience dans un certain nombre de leurs domaines de solution clés. Nous avons suivi le même schéma. Au départ, ils se concentraient sur le produit et ses capacités, puis nous nous arrêtions pour réfléchir : « Qu’est-ce qui doit se passer dans l’entreprise du client pour qu’il ait besoin de cette capacité ? »

En très peu de temps, l’équipe est devenue assez agile pour concentrer ses questions de découverte sur des choses qui pourraient se produire avec le client et qui pourraient conduire à la nécessité d’envisager une solution qui résout ces problèmes.

Ensuite, je les ai mis au défi d’aller plus loin : « Et si le client ne sait pas qu’il pourrait avoir ce problème, comment transformer ces questions en informations ? »

Ils ont eu du mal avec l’idée, ils ont continué à poser de très bonnes questions axées sur les affaires. Jouant le client, je n’arrêtais pas de dire : « Je ne sais pas si c’est un problème avec nous… » Certains vendeurs ont commencé à suggérer des choses que nous pourrions faire pour découvrir si c’était un problème.

Très vite, l’un des vendeurs a déclaré : « Nous voyons beaucoup de clients similaires à vous aux prises avec ce problème. Comment cela impacte-t-il votre entreprise ? Que faites-vous pour gérer cela ? »

Il s’agissait d’une première étape pour fournir un aperçu pour aider le client à savoir ce que des clients similaires découvraient, puis pour amener le client à réfléchir au problème et à l’impact sur eux.

Nous avons pratiqué cela pendant un certain temps, mettant l’équipe à l’aise pour passer des questions de découverte axées sur l’entreprise à leur conversion en informations. Nous avons essayé cette approche dans plusieurs de leurs domaines de solutions clés, passant rapidement d’une focalisation sur les fonctionnalités du produit à une focalisation sur les problèmes commerciaux, pour fournir des informations.

C’est un point de départ, nous avons un chemin à parcourir pour convertir les conversations des discussions sur les fonctionnalités/fonctions des produits en discussions commerciales, pour créer des discussions autour d’idées. Mais cela change la façon dont cette équipe de vente engage ses clients et prospects, en particulier très tôt dans le cycle.

Essayez cette expérience de pensée par vous-même :

Prenez l’une de vos solutions clés. Identifiez les 3 à 5 principales fonctionnalités ou capacités du produit qui sont les plus importantes pour votre client. Écrivez-les. Notez quelques-unes des questions clés que vous pourriez poser à un client ou à un prospect concernant ses besoins en ces capacités. Cela devrait être facile, c’est probablement ce que vous faites en ce moment. Pour chacune de ces questions clés, posez-vous la question suivante : « Qu’est-ce qui se passe avec l’entreprise du client qui pourrait entraîner le besoin de cette capacité ? » Il y a certaines règles à respecter : elles ne concernent jamais un produit ou une caractéristique du produit, donc quelque chose comme : « J’ai besoin d’une solution qui me permette de le faire… » Il s’agit toujours de quelque chose qui se passe dans leur entreprise , le client peut généralement dire : « Nous avons du mal à le faire ……. ; Nous avons du mal à y parvenir…….; Nous aimerions pouvoir le faire….. » Testez-les, ils ne doivent pas être axés sur les solutions ou les produits. Si tel est le cas, vous tombez dans le même piège à lancer de produit. Ils doivent se concentrer sur l’identification des problèmes commerciaux clés, des opportunités et des défis. Prenez chacune de ces questions axées sur les problèmes commerciaux, développez quelques questions pour approfondir pour comprendre l’impact de celles-ci sur le client. Quelques idées : « Comment ce problème a-t-il un impact sur vous/votre entreprise/votre capacité à atteindre vos objectifs ? » « Comment gérez-vous cela maintenant ? » « Pourquoi est-ce important d’examiner maintenant ? » « Que se passe-t-il si vous ne faites rien ? » … et vous pouvez continuer. Le but est de vraiment comprendre l’impact du problème et la nécessité de changer.Traiter avec 1-3 peut être une très bonne première étape pour passer de conversations axées sur les produits à des conversations axées sur les problèmes commerciaux. Mais vous voudrez peut-être aller plus loin… Regardez vos clients actuels. Pour les problèmes commerciaux que vous avez identifiés, réfléchissez aux éléments suivants : Comment les problèmes les ont-ils touchés ? Pourquoi est-ce important pour eux ? Que font-ils pour y remédier ? Attention, la réponse n’est pas « achetez vos produits ». Concentrez-vous sur les problèmes de changement et de gestion d’entreprise ? Que découvrent-ils au cours du processus ? Examinez les tendances et les problèmes collectifs que vous voyez chez les clients, à la fois ceux que vous avez gagnés, même ceux que vous avez perdus. Comment présentez-vous ces informations ou observations pour ouvrir des conversations avec les clients.

Ceci n’est qu’un point de départ pour passer de la présentation de vos produits et capacités à déplacer les conversations vers ce qui intéresse le client. Il vous aide à traduire ce sur quoi vous avez peut-être été formé, vos produits, en conversations sur les problèmes commerciaux de vos clients. Ils vous aident à engager les clients là où ils se trouvent, sur ce qui les intéresse, en des termes qui les intéressent.

Une fois que vous avez compris ces problèmes, il devient beaucoup plus facile pour vous de présenter vos capacités dans le contexte des choses qui sont importantes pour le client.

Il faut de la pratique pour en faire une habitude. Managers, pensez à animer des réunions d’équipe où vous pourrez faire cet exercice avec l’équipe. Choisissez l’une de vos solutions, répertoriez les fonctionnalités et capacités clés qui semblent être les plus importantes, puis commencez à identifier ce qui pourrait se produire chez le client et qui pourrait générer un besoin pour ces capacités. Parcourez les éléments 1 à 5, notez-les, puis demandez à l’équipe de s’entraîner dans ses appels aux clients.

Auteur : Dave Brock

Suivez @davidabrock

Dave Brock est président et chef de la direction de Partners In EXCELLENCE, une société de conseil mondiale visant à aider les organisations à engager plus efficacement leurs clients. Partners In EXCELLENCE aide ses clients à atteindre les plus hauts niveaux de performance et de productivité dans les ventes, le marketing et le service client. Ils aident les organisations à développer et exécuter des affaires… Voir le profil complet ›