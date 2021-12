Passer et sortir ? Michael Cuisance du Bayern Munich attire les intérêts des transferts

Dans une courte période de jeu contre le VfB Stuttgart, le milieu de terrain du Bayern Munich Michael Cuisnce a montré le meilleur et le pire de lui-même.

Le Français a fait preuve d’habileté et de toucher de passe, ainsi que d’une capacité à trouver des voies ouvertes pour des courses stratégiques vers le but.

Cuisance a également montré de manière démonstrative sa frustration envers Robert Lewandowski pour ne pas lui avoir envoyé de ballon. Même si Cuisance avait raison, montrer le meilleur joueur du monde lorsque vous êtes une réserve profonde n’est pas une bonne idée.

Cet aperçu du talent, cependant, est ce qui maintient l’intérêt de certaines équipes malgré ce que beaucoup perçoivent comme un problème d’attitude. Avec un temps de jeu limité au Bayern Munich, Cuisance suscite l’intérêt de certains clubs qui pourraient inévitablement lui offrir exactement ce dont il a besoin.

Get French Football News a capturé un rapport de Foot Mercato, qui indique que Cuisance s’intéresse à Venezia parmi d’autres clubs :

Foot Mercato rapporte que le Bayern Munich a reçu plusieurs offres pour le milieu de terrain français Michaël Cuisance, à la fois pour des contrats permanents et des prêts. Plus précisément, l’équipe de Serie A Venezia ainsi que des clubs turcs et russes anonymes sont intéressés et ont soumis des offres. Le Bayern Munich cherche à rapporter 10 millions d’euros, bonus compris. Les équipes de Ligue 1 Troyes et Metz ont également contacté l’entourage du joueur au sujet d’un éventuel accord de prêt.