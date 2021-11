Passer le relais : une histoire des compositeurs de bandes originales

Si vous avez un film préféré, il va de soi que vous avez un goût pour la musique qu’il contient, mais les compositeurs de la bande originale responsables sont souvent les héros méconnus de la pièce.

Les grands réalisateurs ont toujours compté sur leurs complices de la bande originale pour agrémenter l’expérience. Impossible d’imaginer Citizen Kane d’Orson Welles sans le premier score audacieux de Bernard Herrmann. Welles a insisté sur le fait que « Benny était un membre intime de la famille » et l’a de nouveau utilisé pour The Magnificent Ambersons.

Herrmann est encore plus connu pour son travail avec Alfred Hitchcock ; notoirement, le compositeur a ignoré l’insistance du réalisateur pour qu’il n’y ait pas de musique du tout pour la tristement célèbre scène de douche dans Psycho. Bon travail aussi, puisque les violons poignardés ont envoyé le public plonger sous leurs sièges alors que Marion Crane de Janet Leigh a rencontré le propriétaire du motel Norman Bates à un moment qui est devenu aussi emblématique que n’importe quel autre dans l’histoire du cinéma. Herrmann avait également travaillé avec Hitch sur L’homme qui en savait trop, Marnie, Vertigo et d’autres. Sa partition électronique pour The Birds, où il était crédité en tant que « consultant en son », avait exactement le bon effet déstabilisant. Il utilisait également un Theremin – le jour où la Terre s’arrêta – bien avant que les groupes pop ne découvrent ses propriétés étranges.

Le compositeur lyonnais Maurice Jarre (père de Jean-Michel) est également passé du balayage orchestral de Lawrence d’Arabie et du Dr Zhivago (« Le thème de Lara » est l’un des moments les plus identifiables du film) aux arrangements de synthé électronique révolutionnaires de Witness et l’atmosphère symphonique tendue de Fatal Attraction.

Pour de la bravade pure, il est difficile de surpasser le regretté John Barry, le Yorkshireman avec la touche Midas. Ses partitions pour les films de James Bond sont sans doute aussi mémorables que les films qu’elles ornent, avec Goldfinger, Thunderball et Au service secret de Sa Majesté devenant des classiques. Remarqué pour son orchestration luxuriante, le propre fond pop de Barry l’a encouragé à être expérimental, et il a utilisé des synthés innovants et le cymbalum (un dulcimer martelé) sur The Ipcress File.

Un contemporain direct de Barry’s est le grand John Williams, dont le style a évolué sur les musiques des séries télévisées Peter Gunn et Days Of Wine And Roses, et dont le nom est devenu synonyme de blockbusters et de films de franchise. « His Main Title (Theme From Jaws) » et la bande dessinée noire « Promenade (Tourists On The Menu) » sont aussi emblématiques que le moment Psycho d’Herrmann : Jaws sans Williams serait comme des chips sans vinaigre.

Sa main luxuriante, plus romantique mais enjouée est présente partout dans Star Wars : L’Empire contre-attaque et les films d’Indiana Jones, tandis que les partitions pour Empire Of The Sun, Jurassic Park et Schindler’s List, toutes réalisées par son allié de longue date Steven Spielberg, ont un ton beaucoup plus sombre. (De nombreuses liaisons de longue date ont émergé d’Hollywood, telles que Danny Elfman et Tim Burton. Les scores du premier incluent Batman autrefois sous-estimé et l’effrayant Edward Scissorhands.)

Une bonne musique de film comprendra des éléments atmosphériques clés : anticipation, action et résolution, mais la définition de ce qui fait une bonne bande-son est très subjective. La préférence de cet écrivain va à la musique de Roy Budd pour Get Carter, mais tout dépend des films que vous aimez et des réalisateurs que vous vénérez. Si vous êtes un fanatique de Robert Wise, alors West Side Story est fait pour vous, avec la partition et le livret électrisants de Leonard Bernstein, Irwin Kostal et Stephen Sondheim complétant ce qui pourrait être la plus grande comédie musicale de toutes. Ou Rodgers & Hammerstein (et Kostal) obtiennent-ils le feu vert pour The Sound Of Music de Wise ?

Les fans de genre et les passionnés de l’auteur sont également bien servis, même si le film est unique. La musique de James William Guercio pour le film culte de 1973 sur les motards et les flics Electra Glide In Blue (qu’il a également réalisé) me vient à l’esprit; La confection jazz avant-gardiste de Danny Zeitlin pour le remake effrayant de 1978 d’Invasion Of The Bodysnatchers est une autre explosion. Aucun des deux hommes n’a répété l’expérience. Guercio s’est concentré sur son empire Caribou Ranch et Zeitlin a admis qu’il trouvait l’exercice trop long et est retourné à son tabouret de piano.

Certaines des partitions les plus mémorables nous emmènent du côté obscur. Le son classique de « Polymorphia » de Krzysztof Penderecki était tout à fait juste pour The Shining de Stanley Kubrick – tout comme il l’avait été pour The Exorcist. Mais sa partition pour le film polonais de 1965 Le manuscrit de Saragosse est un génie absolu et c’est l’une des raisons pour lesquelles Jerry Garcia, Martin Scorsese et Francis Ford Coppola ont financé une restauration de la coupe originale. Plus tard, Scorsese a utilisé la « Symphony No.3 » de Penderecki à Shutter Island. (En parlant de Scorsese – l’un des historiens les plus dévoués du cinéma, à égalité avec Quentin Tarantino – il s’est tourné vers Herrmann pour Taxi Driver, qui est devenu la partition finale du grand homme.)

L’horreur, le noir et la science-fiction exigent tous des compositeurs sympathiques pour faciliter l’ambiance. L’électronique Vangelis La bande originale de Blade Runner capture le Los Angeles dystopique imaginé par l’écrivain Philip K Dick, tandis que John Williams est allé au bord pour un autre joyau de Dick dans Minority Report.

Restons bizarres un instant. Qu’en est-il des collaborations d’Angelo Badalementi avec David Lynch sur Blue Velvet, Twin Peaks, The Straight Story et le puissant Mulholland Drive ? Le thème de Pino Donaggio pour A Venezia… Un Dicembre Rosso Shocking – c’est Don’t Look Now to you and me – qui est parmi les plus surprenants jamais enregistrés, mais pendant que nous sommes en Italie, nous devons rendre hommage au Maestro, Ennio Morricone. Vous regardez The Man With No Name chevauchant dans le plan, Clint Eastwood lui-même… et entamez le thème de Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo; oui – Le bon, la brute et le truand.

Les contributions de Morricone aux prodigieux westerns spaghetti de Sergio Leone (en réalité tournés à Almeria dans le sud de l’Espagne) sont sans égal. De Once Upon A Time In The West à Once Upon A Time In America, son œuvre est à cheval sur une grandeur épique. Toujours heureux avec nous à l’âge de 88 ans, et à en juger par sa partition oscarisée sur The Hateful Eight de Tarantino, Morricone n’a rien perdu de son pouvoir. Dio lo benedica…

Morricone propose toujours aux protagonistes leur propre thème. Cet appareil est également utilisé par l’Argentin Lalo Schifrin dans la série Dirty Harry, pour laquelle il a marqué quatre sur cinq en mettant fortement l’accent sur le bebop dur et le jazz-blues pour mettre en évidence le côté sordide de San Francisco.

Tous les compositeurs de films n’ont pas une éducation classique standard. Clint Mansell (Pi, Requiem For A Dream, Black Swan, High-Rise) était le guitariste principal de Pop Will Eat Itself. Le lauréat d’un Oscar et d’un Grammy, Hans Zimmer (Insignificance, Le Roi Lion, Gladiator, Rain Man, The Dark Knight Rises, Dunkerque, etc.) est en grande partie autodidacte et a déjà été membre de Buggles. D’autres, comme Alexandre Desplat (The Grand Budapest Hotel, The Imitation Game) sont résolument classiques, même si dans son cas l’amour pour Ravel et Debussy se prolonge par la connaissance des sons latino-américains. Desplat travaille avec la même facilité à Hollywood et à Paris ; pendant ce temps, de l’autre côté de la frontière, les mystiques compositeurs allemands d’ambient Popol Vuh partagent l’histoire avec Werner Herzog. Leur musique pour Aguirre, The Wrath of God, Heart Of Glass et Nosferatu est particulièrement recommandée.

L’italo-américain Michael Giacchino est à nouveau différent. Sa formation académique vient de la School Of Visual Arts de New York. Son travail comprend des partitions pour Disney, Amblin Entertainment et Universal, ainsi que Jurassic World et Star Trek. Peut-être sans surprise, Lucasfilm l’a engagé pour prendre le relais de John Williams et marquer le rejeton de Star Wars Rogue One: A Star Wars Story, qui devrait sortir le 16 décembre, le même jour que le film s’ouvre, et fera la bande originale de ce qui se passe quand une bande de rebelles a entrepris de voler les plans pour construire l’étoile de la mort.

Bien qu’elles n’obtiennent pas assez de crédit, les compositrices ont fait leur marque. Anne Dudley (Perfect Creature, Les Misérables), Vivian Kubrick (la fille de Stanley a marqué Full Metal Jacket), Wendy Carlos (A Clockwork Orange, The Shining with Rachel Elkind) et Miriam Cutler (The Hunting Ground) sont assis à la pointe d’un iceberg de créativité, mais il y en a beaucoup, beaucoup d’autres à explorer, y compris les célèbres pionnières du BBC Radiophonic Workshop Daphne Oram et Delia Derbyshire.

De nombreux artistes plus normalement associés à la pop et au rock aiment la gravité du cinéma, car cela leur permet de vieillir. George Harrison (Wonderwall), Paul Mccartney (The Family Way) et Manfred Mann (Up The Junction) l’ont fait avec distinction dans les années 60, tandis que l’ancien arrangeur de Phil Spector, Jack Nitzsche, a fait une transition en douceur. Son travail pour Cutter’s Way, The Crossing Guard et Performance mérite d’énormes accessoires – et cela vaut la peine de vérifier la dernière bande originale pour Mick Jaggerl’immortel « Mémo de Turner ».

Dans la décennie suivante, Les mamans et les papas‘ John Phillips a fourni une grande partie de la bande originale de Nicholas Roeg L’homme qui est tombé sur terre – une partition culte qui est enfin sortie après 40 ans dans la nature. (Bien que la partition de David Bowie, dont la rumeur court depuis longtemps, n’ait pas encore vu le jour, The Thin White Duke a recommandé que des morceaux de Stomu Yamashta soient utilisés dans le film original.)

Parmi les joyaux plus contemporains, citons la musique étrange du leader de Faith No More, Mike Patton, sur The Place Beyond The Pines, et la toile de fond glaciale de l’ancien rockeur indépendant Jóhann Jóhannsson sur Prisoners.

Sans surprise, les compositeurs de partitions modernes ont tendance à avoir une bouffée de polymathe à leur sujet. Nick Cave a fait la transition avec facilité et a été acclamé pour The Assassination Of Jesse James By The Coward Robert Ford, The Road et Hell Or High Water, collaborant souvent avec son complice musical dans The Bad Seeds, Warren Ellis. Le duo est en compagnie enivrante et souvent bizarre qui comprend Mark Knopfler (The Princess Bride), Michael Penn (Boogie Nights), Basement Jaxx (Attack The Block) et Ouai ouai ouai‘ Karen O (Où sont les choses sauvages).

Il convient également de noter sont ponctuels Beck et Kanye West collaborateur Jon Brion (Eternal Sunshine Of The Spotless Mind), Ry Cooder (Paris, Texas), Badly Drawn Boy (About A Boy), Isaac Hayes (Shaft), Daft Punk (Tron: Legacy), le travail passionnant de Jonny Greenwood sur There Will Be Blood et la partition soul/funk exceptionnelle de Curtis Mayfield pour Superfly.

Donc, ce n’est en aucun cas le dernier mot. La bande son est un support organique et évolutif : l’une des principales raisons pour lesquelles nous voulons aller au cinéma et nous perdre dans l’instant présent. Lorsque les lumières s’allument, ne vous précipitez pas vers la sortie. Restez dans les parages pour les crédits.

