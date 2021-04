Passer, rouler en boule, gagner ⋆ .

Déconner dans un titre sportif solo, bien sûr, je suis la superstar tout le temps. En multijoueur, lorsque mes compétences, ou leur absence, sont disponibles en temps réel sans reprise, je retombe dans un rôle de support. Vous seriez surpris du genre de note de coéquipier que vous pouvez obtenir dans NBA 2K21 simplement en rebondissant et en définissant des choix. Et je ne fais pas de telles choses à contrecœur; Je suis reconnaissant qu’ils soient là pour me donner un travail.

C’est pourquoi je suis excité pour le lancement de Knockout City le mois prochain. Le derby de ballon chasseur de Velan Studios – l’aliment de base de la cour d’école en tant que sport du futur – semble avoir été conçu en pensant aux personnes soucieuses de leur soutien. Il y a toujours quelque chose que je peux faire pour aider mon équipe, même si je ne tiens pas de ballon, et qu’aucun n’apparaît à portée de vue.

«Nous voyons ce genre de progression intéressante: les joueurs jouent seuls, apprenant simplement à lancer et à attraper», a déclaré le co-fondateur de Velan, Karthik Bala, après que Knockout City ait terminé sa bêta multiplateforme au début de ce mois. «Et puis, ils apprennent à réussir.

“Juste cela les amène à un tout nouveau niveau, en termes de dynamique d’équipe”, a déclaré Bala.

Un tutoriel vous encourage à passer, car il charge le tir, et peut même conduire à une élimination d’un coup (trois coups standard sont nécessaires pour éliminer un adversaire). Les joueurs doivent vraiment voir cela en action pour l’obtenir. Plus précisément, vous devez voir une autre équipe travailler avec les passes, envahir votre camp, vous éliminer vous ou vos coéquipiers avant que quiconque puisse recueillir ses pensées, pour comprendre son importance.

Les attaques de mêlée ne provoquent pas d’éliminations, mais elles séparent un adversaire de sa balle Image: Velan Studios / Electronic Arts

Le dépassement ne nécessite aucune précision, il suffit d’appuyer sur le pare-chocs gauche et cela va au coéquipier le plus proche. Vous êtes récompensé autant pour avoir fait la passe supplémentaire que pour avoir suivi le jeu et être en mesure de le prendre (plutôt que de partir, seul, à la recherche d’un spawn de balle).

Avec ses apparitions d’armes et ses listes de lecture de style match à mort, Knockout City ressemble autant à un jeu de tir multijoueur qu’à un titre sportif. Mais Karthik Bala et son frère, le co-fondateur de Velan, Guha Bala, savaient dans leurs premières conceptions que le ballon chasseur serait obligé d’utiliser le ballon comme quelque chose à passer et à attraper, pas seulement comme une arme à projectile.

“Avec cela, nous pourrions réellement ouvrir un nouveau type de jeu d’équipe”, a déclaré Guha Bala. «Et puis les gens pourraient vraiment l’explorer.»

L’autre base de jeu de support de Knockout City est moins intuitive. Au cours de mes premières heures avec le jeu, lors d’un aperçu presse puis d’une bêta fermée cinq semaines auparavant, je ne comprenais pas vraiment me rouler en boule. Je pensais que ce serait une sorte de tactique avancée de pointe qui serait mieux utilisée après avoir verrouillé d’autres bases.

Faux, c’est une base de jeu gagnant. Lancer un coéquipier enroulé dans un adversaire est toujours une élimination en un coup – avec crédit pour le lanceur et le lancer-ee. C’est également une option essentielle pour un sport joué sur une grande carte, où les équipes adverses peuvent s’affronter loin de la vue d’un spawn de balle. En basketball, mon objectif constant en attaque est soit d’ouvrir, soit d’ouvrir un coéquipier. À Knockout City, mon objectif constant est soit d’avoir un ballon dans ma main, soit d’en mettre un entre les mains de mes coéquipiers. Rien entre les deux, je ne peux pas aider l’équipe à marquer.

C’est le moment a-ha que je cherchais, et que je n’ai pas vraiment trouvé, dans un aperçu presse pressé où j’étais plus préoccupé de paraître comme si je savais ce que je faisais, plutôt que de le faire. Mais alors que les joueurs découvrent les principes fondamentaux d’un tout nouveau sport, les Balas ont vu émerger des tactiques vraiment avancées – des jeux qu’ils n’avaient pas conçus dans leur conception originale.

«J’ai vu des mouvements dans le jeu que je n’avais jamais vus en quatre ans de développement», a déclaré Karthik Bala. «Les joueurs font des choses que je n’avais jamais vues auparavant. Et c’était passionnant.

Pressé pour un exemple, Karthik Bala a donné ceci: Dans l’équipe 3 contre 3 KO (match à mort par équipe, en gros), il a vu le joueur A d’un côté utiliser un «lancer ultime» avec le joueur B.Les Ultimes mettent un certain temps à se recharger, et lancez le joueur enroulé haut dans les airs, pour faire une sorte de frappe orbitale sur tous les ennemis ci-dessous.

Sauf qu’au sommet du lancer, le joueur B est entré en mode planeur (les joueurs peuvent ouvrir un planeur après avoir sauté, à des fins de déplacement rapide). Maintenant, ils planaient au-dessus d’une vue presque complète de la carte.

Ensuite, le joueur C a roulé et le joueur A les a passés au joueur voleur B. Passer un coéquipier enroulé à un autre les charge automatiquement dans l’état ultime – pas d’attente.

«Ensuite, ils ont sorti, vous savez, un double KO, ou c’était même un triple KO. Ils ont anéanti toute l’équipe », a déclaré Karthik Bala. «Ils ont pu prendre le commandement de la carte. Je me dis: ‘Eh bien, c’est un nouveau mouvement.’ Nous avons de la physique dans le jeu qui mène à un jeu émergent, et en combinaison avec l’ensemble de mouvements, ces combinaisons peuvent avoir des résultats vraiment uniques.

Être aussi haut que possible – pour voir la carte, un gars intelligent et trouver des adversaires – est la clé pour gagner le jeu en équipe à Knockout City

Image: Velan Studios / Arts électroniques

Les joueurs ne devraient pas s’inquiéter de la façon dont ils peuvent coordonner, en particulier entre étrangers, ce type d’attaques sophistiquées. L’action est si rapide à Knockout City que de telles cascades se déroulent généralement de manière fortuite et opportuniste. Cette équipe n’a peut-être même pas eu l’intention de réussir ce mouvement au départ.

Mais les joueurs n’auront pas non plus besoin d’un casque ou d’un chat vocal pour déployer le travail d’équipe de base. Sans balle en main, le pare-chocs gauche vous fait crier pour une passe; enroulé, il appelle un coéquipier pour vous jeter. Passer aux autres est automatique (comme l’attaque de lancer, il est assisté par la visée dans un cône de vue du joueur), et vous pouvez toujours vous rouler dans les mains d’un coéquipier, en remplaçant tout ce qu’il tenait, car un coéquipier roulé est toujours le supérieur. tirer.

D’autres touches dans la conception du jeu montrent comment les joueurs sont encouragés à faire un pas supplémentaire. Les mouvements de retournement et de rotation en eux-mêmes ne font pas grand-chose; associé à un tir, cependant, vous obtenez un coup de lob ou une courbe de tissage qui perturbe le timing de votre cible, si elle essaie de rattraper votre lancer. (Toutes les attaques peuvent être capturées avec le bon timing – même le Sniper Ball spécial. “Le mieux, c’est quand vous voyez un joueur attraper le Sniper Ball”, a dit Guha Bala en riant. “Alors vous êtes comme, vous savez, ‘Éloignez-moi de ce gars. ‘»)

«Prenez la route la plus risquée; il a un paiement tactique », déclare le co-créateur Guha Bala.

«Parce que c’était un style de jeu très différent, nous voulions revenir à l’essentiel et regarder cette boucle de lancer, de passe et de rattrapage. Cela nous a obligé à demander aux joueurs de se comporter un peu différemment, et très tôt, pour nous assurer que le gain est là pour les passes », a expliqué Guha Bala. C’est pourquoi le dépassement est assisté par visée et presque automatique. «Nous avons donc mis davantage l’accent sur la position et le timing. Nous réalisons également que la position ne concerne pas seulement la position de votre joueur, mais celle de vos coéquipiers. Donc, si votre coéquipier est enroulé, ce n’est pas seulement pour l’utiliser comme arme, mais aussi peut-être pour le lancer à un endroit où il doit être positionné, ou pour se mettre en position pour flanquer, puis lui passer une autre balle.

«Il s’agit d’équilibrer ce genre de choses, mais aussi de donner des incitations subtiles à dire:« Prenez la voie la plus risquée », a déclaré Guha Bala. «Il a un paiement tactique.»

En pensant à Knockout City pendant les deux dernières heures qu’il a fallu pour écrire ceci, je suis un peu frustré de ne pas pouvoir y jouer, d’essayer certaines des choses que les Balas ont décrites et de voir comment mes coéquipiers réagissent, ou juste pour voir si s’en tenir à ces principes fondamentaux donne à mon équipe un avantage sur ceux qui ne les ont pas encore découverts. Il est difficile de dire quel est le niveau d’expérience après deux bêtas. Le premier était fermé sur PC uniquement; la seconde était totalement ouverte sur toutes les plateformes, avec un million de téléchargements et 116 millions de minutes jouées, soit une moyenne de deux heures par joueur, environ.

Knockout City, publié par Electronic Arts sous son label Originals, lance le 21 mai, sur tout – Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC (via Epic Games Store, Origin et Steam), Xbox One et Xbox Series X. Le jeu prend en charge le jeu et la progression multiplateformes. Les joueurs bénéficieront d’un essai gratuit avec le jeu complet, avec toute progression gagnée s’ils choisissent d’acheter.