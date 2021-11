Passez à autre chose : Hank Williams se lance dans le jazz

La musique de Hank Williams est l’une des pierres angulaires incontestées du pays. Mais, comme pour tout grand auteur-compositeur, son travail peut être réinterprété dans une variété de styles, alors voici un uDécouvrir la liste de lecture musicale rassemblant les meilleurs remakes de Hank par des artistes de jazz.

Les reprises des tubes de Hank ont ​​commencé à s’accumuler peu de temps après qu’il soit devenu l’une des nouvelles voix les plus importantes de la musique roots américaine à la fin des années 40. « Mon seau a un trou dedans » était inhabituel dans son répertoire en ce qu’il ne l’a pas écrit ou co-écrit lui-même. Elle est largement attribuée à son homonyme Clarence Williams, mais la version de 1949 de Hank a donné à la chanson un large public. Juste un an plus tard, Louis Armstrong y mettait sa touche; Satchmo a ensuite visité à nouveau le recueil de chansons de Hank pour « Your Cheatin’ Heart ». Nous présentons également « Bucket » dans une prise groovy du Ramsey Lewis Trio.

Chansons pour chanteurs aux flambeaux

Le catalogue Williams s’est avéré populaire auprès des solistes de jazz masculins et féminins. Des chanteurs flambeurs et des stylistes de jazz tels que Kay Starr, Nellie Lutcher et Dinah Washington tous ont rendu visite, ainsi que le Génie lui-même, Ray Charles, et les jeunes La renommée de Georgie. Les interprètes ont inclus Cassandra Wilson, Madeleine Peyroux et Harry Connick, Jr. ainsi que des hommes de jazz vénérés tels que Bill Frisell, Mose Allison et Joe Pass, récemment décédés, sur un album de 1994 d’interprétations de Hank avec la star country Roy Clark.

Norah Jones a apporté « Cold, Cold Heart » à des millions de nouveaux admirateurs dans le cadre de son énorme succès Come Away With Me, et a rendu hommage à Hank à nouveau dans son groupe dérivé les Little Willies, qui a refait « Je ne sortirai jamais de ce monde vivant . » Nous concluons avec le grand guitariste de jazz John Scofield, qui a inclus une reprise de « I’m So Lonesome I could Cry » sur son album Country For Old Men.

