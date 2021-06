Passez à Prime Day avec les économies de Roborock

Kris Carlon / Autorité Android

Prime Day est de retour pour lancer l’été cette année, et vous ne nous trouverez pas nous plaindre d’une chance supplémentaire d’économiser de l’argent. Bien que nous ne connaissions pas toutes les offres que les vacances de magasinage apporteront, nous savons que Roborock se prépare avec une impressionnante liste d’économies. Certaines de ces offres ne se limitent pas au Prime Day lui-même – c’est votre chance d’économiser toute la semaine.

Bien sûr, quelques-unes des meilleures offres Roborock Prime Day ne seront mises en ligne que du 21 au 22 juin, vous devrez donc planifier vos achats avec soin. Prêt à voir ce que Roborock a en réserve ?

Vadrouille Roborock E4

Si vous espérez une machine propre avec un budget limité, le Roborock E4 Mop est la voie à suivre. C’est à son meilleur prix pour Prime Day à seulement 229,99 $, un énorme 34% de réduction. L’E4 est synonyme d’efficacité grâce à son grand bac à poussière de 640 ml, son logiciel de cartographie et sa batterie massive de 5 200 mAh. En fait, la batterie est deux fois plus grande que la précédente E2 pour vous offrir jusqu’à 2 152 pieds carrés de puissance de nettoyage.

Roborock a également donné au E4 Mop un coup de serpillère assez important, ce qui en fait un concurrent sérieux pour nettoyer toute votre maison. Procurez-vous le Roborock E4 Mop en vente du 14 au 22 juin.

Roborock S4 Max

Ceux d’entre vous qui ont de la moquette dans toute la maison voudront peut-être se tourner vers le S4 Max de Roborock. C’est le meilleur du lot avec une option d’aspirateur uniquement, et il reconnaît automatiquement jusqu’à quatre cartes uniques de votre maison. Le S4 Max propose de nombreuses options de personnalisation dans l’application compagnon, y compris jusqu’à 10 murs invisibles et 10 zones interdites dans toute votre maison.

Le S4 Max de Roborock est également une option de premier plan contre les squames d’animaux, grâce au filtre HEPA E11 lavable à bord. Procurez-vous le vôtre pour 309,99 $ (120 $ de rabais) du 14 au 22 juin.

Roborock S6 Pure

Ceux d’entre vous qui espèrent maximiser leurs économies Prime Day peuvent s’arrêter ici. Le S6 Pure est la meilleure offre de la semaine de Roborock à 40% de réduction. Il vous coûterait normalement 599,99 $, mais vous pouvez l’ajouter à votre maison pour seulement 359,99 $ jusqu’au 22 juin. Le S6 Pure contient un réservoir d’eau de 180 ml, assez grand pour essuyer plus de 1 600 pieds carrés en une seule fois.

Avons-nous mentionné que le Roborock S6 Pure utilise la navigation laser pour se déplacer ? Il tourne à 300 tr/min pour créer une carte en temps réel de votre maison et mettre à jour les conditions changeantes à tout moment.

Roborock S5 Max — Prime Day uniquement !

Nous entrons maintenant dans les offres spéciales que vous ne trouverez que le Prime Day lui-même. Le S5 Max de Roborock est l’un des meilleurs vendeurs de l’entreprise, donc cela vaut peut-être la peine d’attendre. Il faut nettoyer au maximum avec un énorme réservoir d’eau de 290 ml, ce qui est bon pour jusqu’à 2 000 pieds carrés. Vous pouvez commander le S5 Max avec la puissance de votre voix en utilisant Alexa ou Google Assistant, de sorte que vous n’avez même pas à lever le petit doigt.

Le best-seller de Roborock est tombé à 379,99 $ pour le Prime Day uniquement, alors profitez-en maintenant pour économiser 31 %.

Roborock S6 MaxV

Nous avons tous plus qu’un peu de désordre dans nos maisons, c’est inévitable. Cependant, le Roborock S6 MaxV a trouvé un moyen de naviguer sur n’importe quel étage. Il s’appuie sur une configuration de caméra stéréo et une puissante puce Qualcomm pour identifier les obstacles à 30 ips. Le S6 MaxV peut alors éviter ce qu’il ne reconnaît pas et aspirer autre chose sur son passage.

Si votre animal a déjà eu un accident et que votre aspirateur l’a écrasé, vous savez exactement ce que nous essayons d’éviter. Le Roborock S6 MaxV a sa plus grande remise à ce jour à 549,99 $, soit 200 $ de réduction pour la semaine du 14 au 22 juin.

Roborock S7 — Prime Day uniquement !

Le dernier contrat Prime Day de Roborock nous ramène à la maison avec le dernier et le meilleur modèle de la gamme. Le S7 utilise un système VibraRise pour soulever automatiquement le système de nettoyage et garder vos tapis en sécurité et au sec. Lorsqu’il puise dans le puissant aspirateur, vous pouvez vous attendre à une aspiration de 2 500 Pa pour saisir la saleté et les débris même sur les tapis les plus doux. Chaque fois que vous avez besoin de la vadrouille intelligente du S7, elle est prête avec jusqu’à 3 000 lavages par minute.

Le nouveau Roborock S7 est tombé à 609,99 $ pour le Prime Day uniquement, ce qui représente une excellente occasion d’économiser 40 $.