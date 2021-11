Passez à un téléviseur Samsung QLED pour beaucoup moins grâce à cette offre d’Amazon, et avec Alexa intégré | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Au-delà de la 4K, il y a des choses qui améliorent l’expérience télévisuelle. Le panneau en fait partie, surtout si l’on parle de modèles OLED ou QLED comme celui dont le prix est réduit sur Amazon.

Depuis quelques années maintenant, le prix des téléviseurs en tout genre a beaucoup baissé, ou presque. S’il est vrai que les modèles 4K sont déjà à des prix très abordables, il n’en va pas de même avec les modèles qui, au-delà de la résolution, offrent des détails premium.

On parle bien sûr des téléviseurs OLED et QLED, frères jumeaux à bien des égards, même si ces derniers voient déjà des offres assez ambitieuses. Maintenant, sans aller plus loin, vous pouvez acheter un téléviseur Samsung QLED en promotion pour seulement 525 euros, bien moins cher que d’habitude à l’occasion du mois du Black Friday, qui a déjà commencé de nombreuses remises.

Ce téléviseur de 43 pouces dispose d’une dalle QLED, l’une des meilleures du secteur, avec des blancs au niveau des OLED, bien qu’avec un prix bien moins cher.

Ils ne sont ni plus ni moins de 240 euros de remise, cela est dit bientôt mais cela met une télévision qui donnera un saut de qualité à votre expérience lorsqu’il s’agit de regarder des séries et des films, ainsi que des événements sportifs et autres.

Le panneau Quantum Dot permet de représenter les couleurs de manière beaucoup plus réaliste, notamment l’une d’entre elles : le noir. Habituellement, cette couleur est imitée dans les panneaux LCD, mais dans ce cas, elle est représentée fidèlement car les pixels sont éteints.

Cela permet d’améliorer l’affichage du noir, mais aussi celui des autres couleurs par simple contraste, quelque chose de similaire à ce qui se passe avec les écrans OLED.

Il y a plus de téléviseurs QLED qui peuvent être considérés comme bon marché, bien qu’ils ne soient pas trop nombreux. Dans ce cas L’offre d’Amazon sur le Samsung 43Q60A est remarquable car il s’agit également d’un modèle récent, à partir de 2021, qui intègre des technologies assez importantes et un meilleur processeur d’image que les générations précédentes.

Au-delà de tout ce qui a à voir avec sa qualité d’image, il a un détail clé : il utilise Alexa comme assistant virtuel, vous pouvez donc utiliser les commandes vocales pour rechercher des séries, pour la lecture ou changer le volume, entre autres.

