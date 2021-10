Passez à une TV OLED à moins de 1 000 euros avec ce modèle LG en promo | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Petit à petit, les anciens modèles de téléviseurs OLED se vendent à des prix un peu plus abordables, même s’il s’agit toujours de panneaux exclusifs de la gamme premium.

A ce jour, il était vraiment difficile de trouver une Smart TV OLED en dessous de 1 000 euros, et presque toujours lorsqu’apparut une ère de 43 pouces, la plus petite taille de toutes celles fabriquées dans les téléviseurs avec ces dalles. Cependant, il semble que le marché évolue.

Aujourd’hui, il est plus fréquent de voir Des offres comme celle que PcComponentes maintient actuellement : une Smart TV 4K OLED de LG pour seulement 969 euros, un très bon prix si l’on regarde ce qui est habituellement habituel.

Ce téléviseur est doté d’un panneau OLED de 48 pouces et d’un système d’exploitation webOS, ainsi que de plusieurs autres extras qui en font l’un des meilleurs téléviseurs intelligents 4K.

De plus, tout indique qu’il y a beaucoup de stock, chose importante, car lorsque des ventes comme celle-ci apparaissent sur Amazon, elles durent généralement très peu.

Le modèle spécifique est le LG 48A16LA mesurant 48 pouces et qu’en plus d’un panneau OLED avec une résolution 4K, il a beaucoup plus de choses qui en valent la peine.

Par exemple, il possède l’un des meilleurs processeurs d’image du marché, ainsi qu’un HDR acclamé de l’industrie. Non seulement cela, mais il dispose également de l’USB 2.1, indispensable si vous souhaitez profiter des consoles de dernière génération, comme la nouvelle PlayStation 5.

Les panneaux OLED ont pour principale caractéristique une représentation beaucoup plus réaliste de la couleur et de la lumière que les autres panneaux.

Pour aggraver les choses, la livraison est totalement gratuite depuis l’Espagne et vers n’importe quelle région du pays, une condition de plus en plus courante chez PcComponentes, l’un des magasins en ligne les plus importants d’Espagne et qui tente de contrecarrer la politique de livraison d’Amazon, qui est très similaire . . .

En seulement 2-3 jours, vous aurez votre tout nouveau téléviseur OLED à la maison, un investissement que vous pourrez sûrement amortir pendant de nombreuses années, car pour l’instant les téléviseurs 8K n’ont pas atteint une grande échelle et il n’est pas prévu qu’ils le fassent. le faire bientôt.

