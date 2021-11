Passez à Windows 11 maintenant avec cet ordinateur portable Microsoft bon marché qu’Amazon a en vente | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Microsoft met à jour ses produits vers le nouveau Windows 11. Si vous voulez sauter le pas et avez besoin d’un ordinateur maintenant, Amazon vend un de cette marque à un prix très bas.

Windows 11 est là, et aussi avec certaines fonctionnalités qui pour l’instant se sont avérées assez bonnes et stables, raison de plus pour mettre à jour un ordinateur compatible si vous l’avez. Sinon, vous avez toujours la possibilité de passer à un qui peut être mis à jour, ce qui est recommandé surtout si vous envisagez de changer votre PC à court terme.

Il est recommandé car justement maintenant, les ordinateurs portables bon marché ne manquent pas, en vente chez Amazon et dans d’autres magasins à l’occasion du Black Friday, qui a avancé ses offres de plusieurs jours. L’un des modèles avec le meilleur rapport qualité-prix n’est ni plus ni moins que Microsoft, et c’est toujours une garantie. On parle du Microsoft Surface Laptop GO qu’Amazon vend pour seulement 529 euros.

Le Surface Laptop Go est l’ordinateur portable le plus léger de Microsoft, idéal pour le télétravail et les études. Avec des améliorations de caméra pour les appels vidéo, un clavier complet, une mise sous tension instantanée, une charge rapide et une autonomie d’une journée.

Il dispose, par exemple, d’un écran de 12,4″ et d’une résolution Full HD, en plus de plusieurs spécifications qui garantissent une fluidité maximale du système d’exploitation, comme un Intel Core i5 de 11e génération et un SSD haute vitesse.

Bien qu’il soit livré avec Windows 10, dès que vous l’allumez, vous pouvez passer à Windows 11 et profiter de ses nombreuses nouvelles fonctionnalités.

Son poids n’est que de 1,11 kg, ultraléger de type ultrabook parfait si vous voulez un ordinateur polyvalent que vous pourrez emmener à l’université ou travailler sans problème.

Les Chromebooks sont des ordinateurs portables très simples à utiliser basés sur le navigateur Chrome et largement utilisés dans les environnements académiques tels que les écoles ou les instituts.

Voici ses principales spécifications techniques :

Taille de l’écran : 12,4″ Résolution de l’écran : Full HD Poids : 1,11 kg Processeur : Intel Core i5-1035G1 Mémoire RAM : 8 Go DDR4 Stockage : 128 Go SSD Système d’exploitation : Windows 10 (évolutif)

Bien qu’il existe de nombreux autres modèles d’ordinateurs portables avec Windows moins chers, ils sont généralement d’origine chinoise et ont peu de support en Espagne, en plus de ne pas avoir de touche Ñ, pour ne citer qu’un inconvénient.

La principale alternative bon marché lors de l’achat d’un ordinateur portable aujourd’hui sont les Chromebooks, qui se sont imposés au cours des deux dernières années, avec des prix assez compétitifs visant à attirer des utilisateurs parmi les étudiants.

