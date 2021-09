Passez au M1 d’Apple avec ce Mac Mini qu’Amazon a réduit de près de 500 euros, courez, ils volent ! | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le nouveau Mac Mini d’Apple est une bête en termes de puissance et d’efficacité. En plus d’avoir la dernière édition de macOS, il équipe l’Apple M1 en tant que processeur.

Les nouveaux processeurs M1 d’Apple sont l’une des innovations les plus importantes dans le monde de la technologie ces dernières années, et c’est qu’ils sont non seulement plus puissants que l’Intel Core utilisé jusqu’à présent mais passent également de l’architecture à l’ARM, utilisé surtout pour le mobile. frites.

Son succès est tel qu’il est déjà équipé de tous les MacBook, iMac et même du Mac Mini, l’ordinateur le moins cher d’Apple. Ce dernier PC a également une baisse de prix très importante en ce moment, puisqu’Amazon le vend dans son édition 512 Go pour seulement 813 euros.

Cet Apple Mini PC a plusieurs versions, avec processeur Apple M1. C’est parfait si vous souhaitez utiliser macOS avec un ordinateur un peu plus abordable et compact.

Ils sont à 463 euros de remise, ni plus ni moins, ce qui le laisse même en dessous du prix d’origine du Mac Mini de 256 Go, avec l’avantage d’avoir beaucoup plus d’espace pour vos fichiers, vidéos et programmes en tout genre.

Par puissance, il peut exécuter à peu près n’importe quelle application macOS et même éditer une vidéo 4K de manière transparente, tout comme Apple se vantait dans sa présentation. C’est une performance incroyable qui en fait certainement le meilleur Mini PC du moment, bien qu’il existe des alternatives sous Windows qui valent également votre temps.

Cependant, si le Mac Mini a son public fidèle pour quelque chose, c’est justement parce qu’il est mini, de par sa taille, qui lui permet d’être sur le bureau sans prendre de place, connecté à un moniteur et à des périphériques et donnant une performance égal ou supérieur à celui de n’importe quel ordinateur de bureau.

Si vous avez peu d’espace et que vous voulez un ordinateur pour travailler ou étudier, ces mini PC sont parfaits, et ils sont tous livrés avec Windows 10 préinstallé.

Avec le processeur M1, il réduit également considérablement l’échauffement, quelque chose que le modèle précédent a subi et qui a toujours un impact négatif sur la fluidité du système.

