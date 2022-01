Passez au numérique pour faire la différence au-delà du profit

Il n’y a pas que la technologie qui évolue, le changement le plus important a été dans l’état d’esprit. Les individus et les organisations voient la technologie sous un autre jour



Par Daisy Chittilapilly

L’innovation pendant une crise est souvent beaucoup plus transformatrice et perturbatrice simplement parce qu’elle est née de l’instinct le plus primitif que nous possédons : la survie. C’est ce que nous avons vu pendant la pandémie, car la nécessité a conduit à certaines des découvertes les plus révolutionnaires, non seulement de produits et de services, mais aussi de notre résilience en tant qu’espèce. Avec cet esprit renouvelé, un nouveau monde se construit, où la technologie joue le rôle de facilitateur et d’alliée.

Selon McKinsey, nous connaîtrons plus de progrès technologiques au cours de la prochaine décennie qu’au cours des 100 années précédentes. Il n’y a pas que la technologie qui évolue, le changement le plus important a été dans l’état d’esprit. Les individus comme les organisations voient la technologie sous un autre jour. Alors que nous nous dirigeons vers 2022, l’étape la plus cruciale pour capitaliser sur les opportunités à venir est d’identifier les transitions technologiques qui se dessinent et leur impact sur l’innovation et l’expérience.

Transition n° 1 : les applications repousseront les limites de l’analyse de données

À mesure que les applications deviennent l’activité des organisations, les données qu’elles génèrent et la valeur qui en découle redéfiniront les entreprises. Les équipes iront bien au-delà de la simple extraction d’informations contextuelles pour automatiser les tâches banales et même les plus complexes, en évoluant vers des systèmes prédictifs, d’autodiagnostic et de guérison qui aident à offrir des processus intelligents et sans friction. Pour ce faire, les applications doivent être créées avec une approche automatisée, observable et programmable associée à une sécurité de bout en bout intégrée à chaque fonction à chaque niveau, du développement au déploiement.

Transition n°2 : Montée en puissance des processus éthiques et transparents pilotés par l’IA

Alors que le déluge de données devient un véritable défi, l’IA/ML deviendra beaucoup plus sophistiquée pour extraire des informations pertinentes à partir des données créées. Cependant, si l’IA utilisée pour déchiffrer les données s’accompagne de préjugés intrinsèques, alors les informations qu’elle offre sont essentiellement sans valeur. C’est pourquoi l’IA éthique et responsable n’est pas négociable. L’IA doit être transparente, afin que tout le monde puisse voir où et comment les inférences sont tirées. Pour garantir que l’IA du futur représente avec précision et suffisamment tous les groupes, la constitution d’équipes diverses capables de construire des expériences véritablement inclusives sera un domaine d’intérêt majeur pour les entreprises.

Transition n°3 : Informatique quantique et sécurité pour permettre un internet efficace et sécurisé

L’informatique quantique et la sécurité s’imbriqueront différemment des réseaux de communication conventionnels qui diffusent des bits et des octets pour fournir des informations vocales et de données. Cela pourrait permettre de nouvelles formes de connexions sécurisées entre les appareils, les rendant denses et imperméables aux piratages. Ce type de sécurité inviolable de bout en bout devient viable avec la mise en réseau quantique, conduisant à une meilleure protection contre la fraude pour les transactions ou autres violations de données. En conséquence, Internet tel que nous le connaissons aujourd’hui sera modifié à jamais.

Transition n°4 : Internet deviendra l’égaliseur le plus puissant

Le réseau est le socle sur lequel se construira le monde numérique. Et des connexions numériques plus rapides, alimentées par la 5G et l’IoT, ont le potentiel de débloquer une nouvelle vague d’activité économique. Sans oublier jusqu’où Internet peut aller pour responsabiliser les gens et apporter des services citoyens essentiels tels que les soins de santé, l’éducation, la banque, etc., ainsi que des emplois mieux rémunérés aux communautés les plus mal desservies de l’Inde.

McKinsey suggère que la mise en œuvre de connexions plus rapides dans les domaines de la mobilité, des soins de santé, de la fabrication et de la vente au détail pourrait augmenter le PIB mondial de 1,2 à 2 000 milliards de dollars d’ici 2030, et selon l’Autorité de régulation des télécommunications de l’Inde, cela peut avoir un impact économique cumulé de 1 000 milliards de dollars sur l’Inde d’ici 2035. Internet deviendra essentiellement le plus grand égalisateur de ce siècle, mettant tout le monde sur un pied d’égalité et facilitant un accès égal à de nouvelles opportunités.

Transition n°5 : la durabilité sera une mesure essentielle du succès des technologies numériques

Alors que la durabilité est un sujet de conversation depuis un certain temps déjà, nous n’avons commencé que récemment à explorer comment les technologies numériques peuvent être exploitées pour concevoir des pratiques commerciales et des systèmes qui aident à construire un monde meilleur. Le numérique sera un moteur de durabilité, et l’utilisation généralisée de technologies telles que l’IA, l’IT/OT (technologie de l’information/technologie opérationnelle), les jumeaux numériques, l’automatisation, etc., fera avancer l’un des défis les plus urgents auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui.

Et la transition finale, ce n’est pas lié à une technologie en particulier, mais je pense que c’est quelque chose qui fera ou détruira les entreprises. L’objectif deviendra un phare de croissance alors que les entreprises réévaluent pourquoi elles existent et comment elles peuvent faire la différence au-delà du profit. C’est ce que je suis le plus impatient de voir : l’impact que les entreprises conscientes, durables et alimentées par le numérique auront sur nos communautés et la planète.

Alors que ces tendances alimentent l’innovation à une vitesse et à une échelle plus rapides que jamais, je pense que nous serons en mesure de construire un avenir beaucoup plus prospère et inclusif pour tous.

L’auteur est président, Cisco India & SAARC

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.