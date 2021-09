Passez au vert, un crayon à la fois

Les États-Unis à eux seuls utilisent jusqu’à 2 milliards de crayons par an et, ce faisant, consomment 82 000 cèdres chaque année

Par Vick Rana, président du groupe Red Ridge Global

Nous pensons souvent que notre monde est devenu si avancé, avec des smartphones et des ordinateurs partout, même Alexa et Siri et ainsi de suite. Pourtant, chaque fois que vous voulez réfléchir profondément à quelque chose, le visualiser et le planifier ou le concevoir, il y a de fortes chances que vous rangez toutes les choses intelligentes que vous possédez et que vous vous isolez avec un papier et un crayon. Ou, vous voulez mener une session de brainstorming avec votre équipe, ou essayer de résoudre un problème vraiment fastidieux. Vous tendez la main pour un… crayon.

Oui, l’humble crayon, qui existe depuis des siècles, vole toujours le tonnerre de l’intelligence artificielle. Le même humble crayon qui, à ce jour, ne coûte presque rien. Le crayon, c’est le tout premier instrument d’écriture de tout le monde. Aucune technologie ne pourra faire ce que fait celui-ci. Cela rend vos idées tangibles et vos inspirations prennent vie.

Le crayon existe depuis plusieurs siècles, et cela aussi sous la forme que nous ne connaissons que trop bien : les bâtons de graphite enrobés de bois ont vu le jour dans les années 1560. Depuis, on a vu les porte-mines s’imposer, certes, mais la forme la plus courante et la plus accessible reste le crayon en bois. Pour une bonne raison aussi. Ceux-ci sont très peu coûteux et extrêmement pratiques à utiliser et à transporter ; ou les perdre et les remplacer par des neufs.

C’est aussi la technologie originale de correction automatique lorsqu’elle est accompagnée d’une gomme, qu’elle soit collée ou non sur son talon. En ce qui concerne un instrument d’écriture, le crayon fait des as.

Saviez-vous que les États-Unis à eux seuls utilisent jusqu’à 2 milliards de crayons par an et, ce faisant, consomment également 82 000 cèdres chaque année ? Juste pour faire ses crayons. Imaginez l’impact global de la consommation de crayons sur l’environnement !

C’est la raison pour laquelle il est temps d’opter pour une mise à niveau. Aujourd’hui, nous pouvons choisir de passer au vert, afin que nos crayons ne mangent pas les arbres et contribuent plutôt à l’économie circulaire. Bien qu’il existe des crayons en plastique fabriqués à partir de plastique recyclé, ceux-ci n’offrent pas une alternative durable à long terme, car ce plastique doit finalement être mis en décharge.

Entrez les crayons de papier.

Fabriqués à partir de papier compressé qui a été séparé des déchets, ce sont des crayons fabriqués en roulant des gerbes de papier sous haute pression pour créer un boîtier de remplacement pour la tige de graphite.

Ce qui rend les crayons à papier spéciaux : fabriqués à partir de papier 100 % recyclé, ces crayons aident à utiliser les déchets de papier de manière plus productive. Cela signifie également qu’aucun arbre n’est blessé spécifiquement pour la fabrication de crayons. En dehors de cela, les crayons à papier sont…

1. Ronds, lisses et ne se cassent pas en deux : conçus pour une écriture intensive, ces crayons vous offrent le confort d’une prise en main douce qui permet un mouvement d’écriture fluide. Il est peu probable que l’écriture prolongée se termine par des doigts et des poignets douloureux.

2. Ils sont plantables : Certaines marques ont fait un effort supplémentaire pour rendre plus vert un crayon en papier déjà vert. Littéralement. Ils ont transformé votre crayon ordinaire en une capsule de graines de plantes que vous pouvez planter de la manière la plus simple et regarder un ami vert apparaître dans un pot sans effort. Il suffit d’utiliser votre crayon jusqu’à un talon, puis de planter le talon dans un pot de terre. L’eau, la lumière du soleil, les travaux et fait. Ce n’est pas quelque chose qu’un crayon en bois peut faire.

3. Un agent d’éco-conscience : Les crayons en papier à planter aident leurs utilisateurs à avoir une pensée pour l’environnement et les aident à contribuer à un avenir plus vert en facilitant la culture d’une plante.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.