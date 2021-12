Passez au virtuel avec ces casques de réalité virtuelle

Les casques de réalité virtuelle proposés ont augmenté au fil des ans, mais tous les visiocasques ne sont pas créés égaux. Si vous envisagez d’investir sur le marché de la réalité virtuelle, il est important d’obtenir l’un des meilleurs casques de réalité virtuelle. Pour ce faire, cependant, vous devrez prendre en compte un certain nombre de choses.

Tout d’abord, vous devrez réfléchir à la raison pour laquelle vous l’obtenez et au type d’expériences que vous souhaitez vivre. Si vous voulez une tonne de jeux, recherchez des casques qui offrent un accès facile à ce genre d’expériences. Si vous envisagez de faire de l’art ou tout ce qui nécessite un contrôle précis, alors il est essentiel d’utiliser un casque VR qui offre un suivi précis du contrôleur.

Ensuite, vous allez vouloir jeter un œil au matériel que vous avez déjà sous la main. Beaucoup de ces casques nécessitent un PC assez puissant avec un processeur et un processeur graphique de premier plan pour offrir d’excellentes performances. Si vous ne possédez pas déjà un PC haut de gamme, il vaut la peine de prendre en compte les casques qui offrent des expériences autonomes. Différents casques utiliseront également différents types d’écrans, comme les écrans AMOLED ou LCD. Enfin, certains casques nécessitent que vous ayez des types de comptes spécifiques.

Le casque VR d’Apple n’est peut-être pas encore là, mais il existe encore de nombreuses options intéressantes. Maintenant que vous avez une idée de base de ce qu’il faut rechercher, passons en revue certains des meilleurs casques VR disponibles actuellement.

Meilleur casque VR global : Oculus Quest 2

Avantages: Sans fil, peut également être câblé au PC, facile à configurer et à utiliser,

Les inconvénients: Nécessite un compte Facebook pour le moment, taux de rafraîchissement inférieur à certains

Ce n’est peut-être pas l’offre la plus premium, mais l’Oculus Quest 2 est de loin le meilleur casque VR disponible actuellement. L’Oculus Quest 2 est non seulement l’une des options VR les moins chères, mais il agit également comme un appareil complètement autonome. Cela signifie que vous n’aurez pas besoin de le connecter à des PC ou du matériel coûteux pour le faire fonctionner. Vous n’aurez pas non plus à vous soucier d’un tas de câbles lourds qui vous retiennent.

Bien sûr, ce genre de liberté a quelques inconvénients, et les jeux autonomes n’offrent pas la même fidélité que les expériences de réalité virtuelle sur PC. Vous pouvez éliminer un peu ce mal de tête en connectant le Quest 2 à votre PC à l’aide d’un câble spécial. Une fois connecté, ce câble vous permet d’utiliser la puissance de traitement de votre PC pour exécuter des jeux. The Quest 2 propose déjà une tonne de contenu de qualité développé spécialement pour lui. Mais pouvoir se connecter à votre PC ouvre la porte à encore plus.

Le plus gros obstacle à la Quest 2, cependant, est son exigence de compte Facebook. En 2020, Facebook (qui est maintenant connu sous le nom de Meta) a rendu obligatoire un compte Facebook pour que votre Quest 2 fonctionne. C’est ennuyeux, mais la plupart des gens ont déjà un compte Facebook de toute façon, donc cela ne devrait pas être un trop gros problème pour la plupart. À l’avenir, les casques Oculus comme le Quest 2 pourraient fonctionner plus facilement avec des périphériques VR qui vous permettront de ressentir.

Oculus Quest 2 — Casque de réalité virtuelle tout-en-un avancé — 128 Go avec étui de transport Prix : 348,00 $

Meilleur casque VR premium : Valve Index

Avantages: Large champ de vision, excellentes commandes de suivi des mouvements

Les inconvénients: Nécessite un GPU haut de gamme, les câbles peuvent être restrictifs

Valve a peut-être collaboré avec HTC pour créer le Vive original, mais le Valve Index était un véritable calcul pour les casques VR. Valve a pris tout ce qu’il a appris du développement du Vive et a ajouté encore plus. Un champ de vision amélioré, de 130 degrés, des affichages à plus haute résolution et des contrôles de suivi améliorés étaient tous des éléments clés des mises à niveau que Valve voulait réaliser avec l’Index. Et c’est ce qu’il a fait.

L’indice n’inclut également aucun effet de porte-écran notable, ce qui a affecté de nombreux casques VR sur le marché. Le casque offre également un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Et, il existe actuellement une prise en charge des tests en mode expérimental pour 140 Hz. Cela en fait l’un des casques VR les plus fluides du moment.

Un autre exploit impressionnant que l’indice a réussi à offrir est le suivi par doigt. Cela permet essentiellement aux contrôleurs de suivre où se trouve chacun de vos doigts, offrant des commandes plus immersives. Il n’y a pas encore beaucoup de cas d’utilisation pour cette technologie, mais c’est une chose sophistiquée à laquelle avoir accès, si jamais vous en avez besoin à un moment donné.

Bien sûr, toutes ces fonctionnalités premium ont un prix premium. Bien que vous puissiez trouver des offres pour le casque, vous devez vous attendre à dépenser un joli centime pour ramasser celui-ci.

Prix ​​du kit complet Valve Index VR :

Meilleur écran de casque VR : HTC Vive Pro 2

Avantages: Large champ de vision, haute résolution, accès facile à des tonnes d’expériences VR

Les inconvénients: Prix, câbles lourds, peuvent devenir inconfortables après une utilisation prolongée

Depuis la sortie du Vive original, HTC a travaillé dur pour conserver son petit coin du marché de la réalité virtuelle. Le Vive Pro 2 est encore une autre offre exceptionnelle de la société, et il propose l’un des meilleurs écrans que vous puissiez trouver sur un casque en ce moment.

Le Vive Pro 2 s’appuie sur toutes les améliorations apportées par HTC à ses précédents casques, et il suit facilement le rythme de Valve Index. C’est une autre option coûteuse, qui nécessite un PC robuste pour fonctionner, mais cela en vaut la peine pour les milliers d’expériences VR offertes par le service Viveport de HTC.

Comme la plupart de ces casques VR haut de gamme, le Vive Pro 2 est livré avec une tonne de câbles lourds, ce qui peut sembler un peu restrictif en fonction de votre configuration VR. Vous constaterez également qu’il peut devenir très chaud après une utilisation prolongée, mais c’est un problème auquel la plupart des casques VR sont confrontés d’une manière ou d’une autre.

Si vous recherchez un casque VR avec le meilleur affichage, ne cherchez pas plus loin. Les panneaux LCD inclus offrent une résolution impressionnante allant jusqu’à 4896 x 2448. Le Vive Pro 2 possède également l’une des options de champ de vision les plus larges, cadencé à 120 degrés. Ce n’est pas aussi large que le Valve Index, mais l’offre premium de HTC ne doit pas être ignorée par les acheteurs potentiels de VR.

Prix ​​du système de réalité virtuelle HTC VIVE Pro 2 :

Meilleur casque VR pour un suivi précis : HTC Vive Cosmos Elite

Avantages: Suivi précis, écrans haute résolution, de nombreuses offres incluent Half-Life: Alyx

Les inconvénients: Cher, livré avec des stations de base et des contrôleurs de première génération

Cette version du casque Vive Cosmos de HTC n’est essentiellement qu’une version mise à jour du Cosmos original. Il comprend une nouvelle façade et revient aux stations de base et aux contrôleurs de la première génération de casques HTC. C’est un peu un déclassement puisque vous perdez l’accès au suivi à l’envers des offres Vive Cosmos. Cependant, ce déclassement en vaut la peine, car les stations de base offrent un suivi plus réactif et plus précis. C’est en fait l’une des meilleures choses à propos du Vive Cosmos Elite, car il propose certains des suivis de contrôleur les plus précis de tous les casques VR.

Ce HMD offre deux écrans 1440 x 1700 de 4,3 pouces fonctionnant à 90 Hz, ce qui offre une qualité exceptionnelle. Comme la plupart des casques HTC, cependant, le Vive Cosmos Elite nécessite beaucoup de place en raison de la configuration de la station de base. Vous aurez besoin d’une aire de jeu d’au moins six mètres sur six, sinon vous pourriez finir par vous cogner la main ou le visage contre un mur.

Bien que les contrôleurs de première génération utilisés avec le Cosmos Elite ne soient pas les meilleurs, ils offrent toujours de nombreuses fonctionnalités aux utilisateurs de réalité virtuelle. De nombreuses offres pour le Vive Cosmos Elite incluent également deux mois gratuits pour le service Viveport de HTC. C’est un accès ouvert à des milliers d’expériences de réalité virtuelle sans avoir à dépenser un autre dollar. Bien sûr, le Vive Cosmos Elite va déjà vous coûter un joli centime, mais c’est prévu pour un casque VR plus premium comme celui-ci.

Système de réalité virtuelle HTC Vive Cosmos Elite – PC Prix catalogue : 899,99 $ Prix : 819,99 $ Vous économisez : 80,00 $ (9%)

Meilleur casque VR pas cher : PlayStation VR

Avantages: Prix, facile à utiliser, fonctionne sur PS5

Les inconvénients: Des expériences de réalité virtuelle de moindre qualité par rapport aux casques PC, nécessitent une console PlayStation

Le casque PlayStation VR de Sony a reçu beaucoup de critiques au fil des ans pour son manque de puissance. Cela ne change pas que c’est l’une des meilleures options budgétaires là-bas. Surtout si vous avez déjà une console PlayStation.

Une partie de l’attrait de ce casque VR vient du fait qu’il n’a pas besoin d’un PC de jeu haut de gamme pour exécuter des jeux. Sony s’est également associé à de nombreux développeurs pour apporter plusieurs exclusivités VR à sa plate-forme. Cela a contribué à en faire un succès auprès des joueurs. La configuration pour PlayStation VR est extrêmement simple et se connecte directement à la PS4. Sony a également partagé que le système fonctionne avec la PS5 à l’aide d’un appareil photo spécial. De plus, certaines expériences ont été mises à jour pour offrir de meilleures performances sur les nouvelles consoles.

PlayStation VR nous propose les manettes PlayStation Move, ainsi que les manettes PS4 et PS5 par défaut. C’est assez confortable, même si les fils sont un peu courts. Si vous voulez faire l’expérience de la réalité virtuelle, mais que vous n’êtes pas vendu sur un casque plus cher, alors PlayStation VR pourrait être une option vraiment solide. Sony travaille également sur un modèle mis à jour. La société affirme qu’elle résoudra de nombreux problèmes rencontrés par les utilisateurs avec l’original.

Prix ​​Sony PlayStation VR :