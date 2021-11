Passez au Wi-Fi 6 avec 25 % de réduction sur l’AX1800 TP-Link Archer AX21

Choisir le bon routeur Wi-Fi peut être un défi avec une tonne d’options, mais la plupart des gens seront très satisfaits d’une configuration Wi-Fi 6 raisonnable comme l’AX1800 TP-Link AX21 qui coûte 75 $, 25% de réduction. Avec des vitesses de 5 GHz allant jusqu’à 1201 Mbps, ce routeur peut suivre la majorité des connexions Internet avec une vitesse plus que suffisante pour le streaming 4K et les téléchargements de gros jeux. Non seulement cela, mais avec la prise en charge du Wi-Fi 6, c’est un excellent compagnon pour une PS5.

L’Archer AX21 est un routeur simple qui reste concentré sur ce qui compte le plus dans un routeur. Outre sa connexion sans fil rapide, il dispose également de quatre ports Ethernet gigabit à l’arrière, flanqués de chaque côté de quatre antennes réglables. Vous pouvez également facilement fixer votre routeur au mur grâce à des trous de montage en bas si vous souhaitez que votre configuration soit un peu plus propre.

Ce routeur peut être facilement configuré en quelques minutes avec l’application TP-Link Tether. Même si vous n’avez jamais configuré votre propre routeur auparavant, vous pouvez suivre l’application sur Android ou iOS pour être opérationnelle en quelques minutes. Vous pouvez également gérer vos paramètres dans la même application à tout moment si vous trouvez que quelque chose n’est pas configuré comme vous le souhaitez.

Un dernier tour dans la manche de l’AX21 est OneMesh. OneMesh est la solution de maillage de TP-Link pour sa gamme de routeurs Archer. Avec un répéteur TP-Link compatible, vous pouvez créer un système maillé auquel vos appareils pourront se connecter en utilisant le même nom et mot de passe Wi-Fi. Contrairement à un répéteur Wi-Fi standard, votre appareil se connectera automatiquement au meilleur point d’accès OneMesh sans aucune entrée requise.

L’Archer AX21 gagne facilement sa place parmi les meilleurs routeurs Wi-Fi 6 bon marché que vous puissiez acheter. Que vous ayez besoin d’une mise à niveau rapide pour suivre un nouveau bureau à domicile ou que vous souhaitiez simplement vous débarrasser de la mise en mémoire tampon pour les films 4K, ce routeur est un excellent choix.

Si vous cherchiez à économiser encore plus d’argent et n’avez pas besoin de vitesses Wi-Fi 6, l’Archer A7 est une valeur phénoménale à 50 $ ou 38% de réduction. Ce routeur dispose d’une connexion Wi-Fi 5 bi-bande à AC1750. Cela se résume à un maximum de 1300 Mbps disponibles pour les appareils WI-Fi 5 compatibles, bien que la plupart resteront bloqués à 867 Mbps. Pourtant, c’est beaucoup de vitesse pour la plupart des gens.

L’Archer A7 prend également en charge OneMesh pour l’extension du maillage sur toute la ligne si vous en avez besoin.

