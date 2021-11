Passez aux ampoules connectées pour seulement 9 euros grâce à cette aubaine d’Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Peu à peu, il devient moins cher d’avoir une Smart Home, surtout à des dates comme le précédent Black Friday, avec plusieurs magasins en concurrence avec leurs offres.

Il est devenu de plus en plus courant d’avoir un haut-parleur intelligent à la maison, que ce soit un Amazon Echo avec Alexa ou l’une d’autres marques, telles que Google ou Apple. Évidemment, C’est la passerelle vers la Smart Home, qui peut être complétée par d’autres types d’appareils.

Les ampoules WiFi en font partie, et aussi probablement les moins chères. Tout de suite, sans aller plus loin, vous pouvez acheter une ampoule intelligente très bon marché sur Amazon et chez TP-Link, l’une des entreprises leaders du secteur. Son prix n’est que de 8,99 euros.

Cette ampoule WiFi à intensité réglable est compatible avec tous les principaux assistants virtuels. De plus, vous pouvez le contrôler depuis l’application TP-Link sans avoir besoin d’un pont ou d’un accessoire supplémentaire.

Ce n’est pas la première fois que le prix de ce produit est réduit sur Amazon, bien qu’il coïncide maintenant avec la date de vente la plus importante de l’année, comme le Black Friday.

Bien que le grand jour soit le 26 novembre prochain, Amazon a déjà avancé quelques bonnes affaires assez important, en particulier dans l’électronique domestique, les ordinateurs et les téléphones portables.

Cette ampoule intelligente blanc chaud est dimmable, ce que vous pouvez faire à partir de l’application TP-Link et également avec des commandes vocales, tant que vous reliez l’ampoule au haut-parleur intelligent.

Assembler votre propre Smart Home est plus facile qu’il n’y paraît, cela peut aussi être moins cher si vous savez quels produits rechercher afin de pouvoir contrôler les produits de votre maison tels que les ampoules, les appareils électroménagers, les lampes ou les téléviseurs.

Il a une puissance de 8,7W et est de type LED, il éclaire donc suffisamment sans consommer trop d’énergie, un bon moyen d’économiser sur la nouvelle facture d’électricité.

L’un des rares inconvénients est qu’il n’offre pas de livraison gratuite pour tous les utilisateurs d’Amazon, ce qui ne s’applique qu’aux commandes de 29 euros ou plus, bien que si vous vous inscrivez au mois d’essai gratuit de Prime, il vous sera fourni gratuitement.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous pouvez le faire ici. C’est 30 jours gratuits, ce qui vous permet également de voir l’intégralité du catalogue de la série Prime Video.

