Passez huit jours en Italie avec Geoff Tate et aidez-le à enregistrer la chanson de son prochain album

Ancien QUEENSRŸCHE leader Geoff Tate vous offre l’opportunité de l’accompagner lors d’une tournée « Rockin’ In Toscane » de huit jours à travers l’Italie en avril.

TateLa société Backstage Pass Travel de ‘s, dont la mission est « d’apporter une expérience de voyage différente », a annoncé tous les détails du road trip, qui débutera le 10 avril dans une « belle villa toscane ». De là, vous vous rendrez à Florence avec Geoff et visitez la galerie des Offices, le musée interactif Leonardo ou l’un des nombreux autres musées fascinants de Florence. Vous visiterez également San Gimignano, une ville médiévale sur une colline entourée de murs du XIIIe siècle et retournerez plus tard à la villa pour travailler sur l’enregistrement d’une chanson avec Geoff sortira sur son prochain album. Il y aura également une excursion d’une journée à Sienne pour le jour du marché et une visite à Monteriggioni, une ville fortifiée connue pour ses fortifications médiévales et ses tours de guet. Les deux derniers jours consisteront en un voyage à Certaldo, l’une des villes médiévales les plus belles et parfaitement conservées de Toscane, et un retour à Rome pour le déjeuner et une promenade dans la ville.

Il y a quelques années, Tate Raconté Magazine Anti-Héros qu’il aime voyager. « Je rencontre des gens intéressants et j’ai de merveilleuses conversations avec les gens », a-t-il déclaré. « Je vais dans des restaurants incroyables et je visite des sites historiques. Je suis assez béni et je me sens très chanceux. Je pense que j’aimerais continuer à faire ces choses pour le reste de ma vie, vraiment. »

Dans une interview de 2018, Tate Raconté Magnitude du métal qu’il aime « voir de vieux amis et voir ce qui se passe. C’est cool d’aller dans des endroits encore et encore, parce que vous n’êtes pas là tous les jours, vous venez peut-être une ou deux fois par an, et vous remarquez les changements, je pense », a-t-il dit. « C’est tout simplement merveilleux de se remémorer tous les souvenirs, toutes les expériences. C’est innombrables. »

TateLa tournée américaine actuelle de ‘s célèbre le 30e anniversaire de QUEENSRŸCHE‘s « Empire » et « La rage de l’ordre » albums.

Tate a été remplacé en QUEENSRŸCHE par l’ancien GLOIRE CRIMSON chanteur Todd La Torre.

Geoff a récemment célébré le 30e anniversaire de « Opération: Mindcrime » sur des tournées européennes et américaines.



Si vous voulez enregistrer une chanson avec moi pendant que nous traînons en Toscane, consultez ce lien !!! Publié par Operation: Mindcrime le jeudi 9 décembre 2021

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).