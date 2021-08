Passez l’ITV oui ou oui à l’aide de ces accessoires indispensables | Moteur

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

La moindre erreur dans votre véhicule peut vous facturer à l’ITV et laisser votre véhicule à l’arrêt jusqu’à nouvel ordre. Dépassez ITV avec brio grâce à ces accessoires.

Pour certains, une procédure de plus. Pour la plupart, une peur. Mais ce qui est clair, c’est que L’ITV, révision indispensable pour pouvoir circuler en toute sécurité, est un moment tendu, puisque la moindre erreur peut laisser votre véhicule à l’arrêt, surtout s’il a déjà quelques années.

Le meilleur conseil, en plus d’avoir votre véhicule toujours prêt à circuler en toute sécurité, est de prévoir; n’allez pas à la revue ITV sans rien préparer. Et la meilleure chose pour préparer votre voiture est d’avoir les bons accessoires pour passer l’ITV.

Quelle amende pouvez-vous obtenir pour l’expiration de l’ITV ? Combien de points sur la carte vous enlèvent-ils ? Nous allons répondre à ces questions, car il n’y a pas de réponse unique. Cela dépend des circonstances de chaque véhicule.

Grâce à ces accessoires, vous prendrez soin de ces petits détails qui sont parfois négligés, mais si important que de déterminer si votre véhicule passe ou non l’ITV. Prenez donc note de passer l’ITV avec la cote « favorable ».

Un réducteur de fumées et d’émissions

Il est de plus en plus difficile pour les vieilles voitures de passer l’ITV en raison des réglementations croissantes sur la fumée et les émissions, qui visent à réduire la pollution dans les grandes villes. Heureusement, il existe des réducteurs de fumée et d’émissions et ils sont à un très bon prix, comme ceux de STP qui ne vous coûtent que 12 euros.

Ce kit peut être utilisé dans les voitures fonctionnant à la fois au diesel et à l’essence. Une bouteille sert à nettoyer le système de combustion, tandis que l’autre sert à éliminer les dépôts de particules accumulés en faisant tourner le moteur à une température légèrement plus élevée. En résumé: améliorer la combustion, réduire la consommation de carburant et réduire le niveau des fumées.

Un réducteur de fuite d’huile

Vous savez déjà ce qui se passe si votre véhicule a une fuite d’huile : qu’il ne passe pas l’ITV. Conduire avec des fuites est très dangereux et au fil des années, il est normal que votre voiture ait une fuite dans le système d’huile. Mais tout peut être résolu avec ce scellant pour seulement 14,22 euros, également de STP.

Ce produit d’étanchéité fonctionne très bien avec les petites fuites d’huile, car il s’agit d’un additif à l’huile moteur. Ceci signifie que améliore son indice de viscosité et lubrifie les joints, aidant à restaurer leur fonction. De plus, il ne contient pas de solides qui peuvent obstruer les filtres ou empêcher le débit, et il n’endommage pas les capteurs d’oxygène ou les convertisseurs catalytiques.

Un nettoyant pour freins

Les freins doivent être bons oui ou oui, car conduire avec des freins défectueux est dangereux pour vous et pour les autres passagers et conducteurs. Ainsi, si vos freins ont perdu leur efficacité au freinage à cause de quelque chose d’aussi simple que de la saleté ou de l’huile, il n’est pas nécessaire de dépenser de l’argent dans un atelier ; Il suffit d’acheter ce nettoyant frein Holts pour seulement 4,35 euros.

Son prix et sa qualité ont fait de ce produit un best-seller, car il fonctionne vraiment, et à quel point il est efficace ! Il est idéal à la fois pour les freins dans lesquels vous savez que l’huile est tombée et pour les freins qui, pour une raison quelconque, ne fonctionnent plus comme avant.. Et aussi, une fois utilisé, il ne laisse aucun résidu collant ou gras. Un achat indispensable.

Un kit de polissage de phares

Saviez-vous que le système d’éclairage est la principale raison d’un ITV défavorable en Espagne ? Nous nous concentrons tellement sur d’autres éléments du véhicule qui semblent plus importants que nous laissons derrière nous quelque chose d’aussi basique que les phares. Mais ce problème a une solution simple : un kit de polissage de phare pour seulement 15,99 euros.

Composé de 14 composants, ce kit vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour polir vos phares et leur donner un aspect neuf. Et si vous avez une polisseuse chez vous pour compléter ce kit, le résultat est plus que spectaculaire. ITV est passé !

Un spray silicone pour ceintures

Toute défaillance des courroies vous laissera avec la voiture à l’arrêt jusqu’à nouvel ordre, car les courroies doivent être en parfait état pour circuler. Et il existe un produit idéal pour améliorer l’efficacité des ceintures de sécurité : un spray silicone Sonax qui ne coûte que 7,96 euros. Une aubaine.

Ce spray est utilisé pour éliminer le bruit des moulures en plastique lâches, ainsi que pour les courroies qui ne s’assemblent pas bien.

Lorsque vous appliquez le spray, vous nettoyez les ceintures et leur redonnez de l’uniformité, aidant la collecte à être meilleure et le blocage, plus efficace. Ceintures comme neuves !

