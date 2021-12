Passez un accord avec le guide des cadeaux de vacances de Robert Herjavec

Nous avons interviewé Robert Herjavec parce que nous pensons que vous aimerez ses choix. Certains des produits présentés proviennent de marques pour lesquelles il est payé. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Quand il s’agit d’offrir des cadeaux, faites toujours confiance à un requin.

En tant que l’une des stars de Shark Tank d’ABC, Robert Herjavec a vu sa juste part de produits. Mais lors de la compilation de son guide de cadeaux de vacances pour E! News, il y avait un investissement qui a retenu l’attention des mecs de votre liste.

« Vous savez ce que chaque gars veut comme cadeau ? Il veut quelque chose qu’il va réellement utiliser », a déclaré Robert à E! Nouvelles. « La toile de beurre est si confortable qu’elle ressemble à un t-shirt, et elle est si polyvalente que vous pouvez la porter au bureau et sortir le soir. La toile de beurre est le cadeau parfait parce qu’il va l’utiliser. Et chaque fois qu’il l’utilise , il va penser à toi. »

Que recommande Robert d’autre ? Continuez à faire défiler et commencez à magasiner!