Pastore reconnaît qu’Al-Khellaïfi a demandé aux Argentins de bien parler de Paris à Messi

08/10/2021 à 19:46 CEST

Le tremblement de terre de Messi continue de provoquer des réactions de tous les coins. Le dernier à rejoindre était Javier Pastore, l’actuel footballeur de la Roma et ancien joueur du PSG, qui a partagé un vestiaire avec la star argentine à de nombreuses reprises en équipe nationale. Dans une déclaration mardi devant les micros de ‘RMC Sport’, Pastore a reconnu qu’Al-Khelaïfi “n’arrêtait pas de nous dire de lui parler (Messi), de lui dire que Paris allait bien, une bonne ville, une bonne équipe“.

Il semble que le président du PSG ait rempli un objectif qui s’était fixé il y a quelques années et ait réussi à faire signer Leo Messi et le rejoindre avec Neymar et Mbappé. Pastore a été enthousiasmé par ce matériel offensant et a reconnu que « ce sera fantastique pour le PSG de voir jouer ensemble trois des cinq meilleurs joueurs du monde. Ce sera fantastique pour la France, pour la Ligue 1“.

Le footballeur rom a tenu à souligner le changement de Leo Messi ces dernières années, devenant le leader absolu de l’équipe nationale, un rôle qui reste à voir s’il le conserve au PSG. “Messi est un garçon calme, très gentil. Je l’ai rencontré quand il était jeune, il avait 23 ans et il a beaucoup changé. Avant qu’il ne parlât pas trop, personne ne lui parlait dans les vestiaires. Mais ensuite il a compris qu’il avait un rôle important et qu’il devait parler au groupe, est plus un leader qu’avant.”