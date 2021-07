Pastrana, douce fin – AS.com

Bras en l’air, cri de rage et applaudissements unanimes. Ce sentiment que ressentent les boxeurs lorsqu’ils gagnent est unique et ce samedi Joana pastrana il l’a vécu dans sa chair pour la dernière fois. À 30 ans, elle a pris la décision de se retirer de la boxe et le fait en tant que championne d’Europe du poids minimum., dans un WiZink Center livré, après avoir battu la Française Anne Sophie Da Costa par décision unanime (triple 100-90). Il ne pouvait pas y avoir de fin plus douce à sa carrière. Laissez-le quand vous voulez. Profiter du chemin et commencer une nouvelle étape. Son parcours professionnel n’a pas été long (5 ans), mais cela lui a permis de faire partie de l’histoire. Il part avec trois Coupes du monde et quatre européennes. Légende.

Près de 2000 personnes, se trouver au centre du WiZink ou penser que c’était sa dernière fois n’enlevait pas un iota à la concentration de Joana. Il est sorti avec un visage impassible et les yeux pointés dans une seule direction : son rival. Il avait le look des grands jours et il le manifestait au combat. Les grands de l’histoire disent, parmi eux Sergio ‘Maravilla’ Martínez, que la feinte est la base pour fatiguer mentalement votre rival. Pastrana a donné un récital. Dès le premier instant, il a trompé et quand Da Costa ne s’y attendait pas, il a frappé. Simple, mais en même temps très compliqué à faire. Au premier tour, la Française a pu affronter l’Espagnole, légèrement, mais dès les derniers instants de ce tour, c’était fini. Le champion a tout enlevé.

“Levez votre coude droit. Mettez le crochet“Nico González et lvaro Gil-Casares lui ont crié dessus dans le coin. Puis les jointures de Joana s’enfoncèrent dans le foie du visiteur. Action réaction. Il y avait le chemin. Le triumvirat qu’ils forment a été la grande clé du succès et il s’est répété à nouveau. Ils avaient fait étudier Da Costa et il ne restait plus qu’à exécuter. Au troisième tour, le gala a failli être KO et a jeté le bec de la cloche pour le sauver. Joana était peut-être nerveuse, mais sa tempérance est une autre de ses caractéristiques. Il a continué à travailler et à partir du cinquième tour son adversaire n’a plus voulu entrer comme avant. Cela lui a fait mal.

Le KO survolait le ring. Le livre aurait été écrit seul, mais Da Costa a montré que l’endurance et le courage sont ses maîtres mots. L’Espagnole ne s’est pas lassée d’essayer, elle s’est vidée dans ses deux dernières minutes de boxeuse. Il fallait aller aux cartes, mais rien à reprocher au champion. Pastrana a donné son dernier récital. Avec le niveau démontré, ses adieux la rendent encore plus triste, mais elle voulait être maître de son destin. Elle part en championne et avec le sentiment qu’une autre Coupe du monde pourrait arriver. Il n’y en aura plus. Elle veut une autre façon. Merci et bonne chance, Joana.