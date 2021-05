Pat Field parle d’Emily à Paris, de Run The World, de Sex and the City – WWD

Loin de traverser la pandémie, Patricia Field semble respecter un horaire de travail sans jours de congé.

Atteint tôt samedi soir à Paris, où elle travaille sur la deuxième saison de Netflix «Emily in Paris», Field a également consulté sur la série «Run the World» qui vient de sortir. Alors que des millions de personnes l’identifient comme la créatrice de costumes de «Sex and the City», les fans ne verront aucune de ses sélections dans le prochain redémarrage de cette émission «And Just Like That». Avec une galerie de mode du Lower East Side et des projets de conseil, Field fonctionne sur tous les cylindres. À tel point qu’une interview du week-end a été le seul moment pour se connecter.

Après une journée complète de sélection de 30 options pour Lily Collins, elle a déclaré: «J’aime ce que je fais. J’ai l’impression de le faire intelligemment. J’ai ma propre philosophie. En gros, j’aime les vêtements joyeux. J’ai donc eu tendance à faire des comédies romantiques à succès au fil des ans. »]

Bien sûr, il y a plus dans son sens inné de la mode, ce que même Field permet – au moins un peu. «Je sais que les gens aiment regarder mes créations parce qu’elles sont les miennes. Ils sont originaux. Je vais rassembler des choses que personne d’autre ne mettrait ensemble. Tout vient de mon cerveau et de mon œil », dit-elle. «Si cela me fait du bien, je vais avec. Je ne regarde pas vraiment autour de moi et je ne demande pas: «Les gens vont-ils aimer ça? Ne vont-ils pas aimer ça? Je ne peux pas faire ça. Je trouve cela inhibant. Je crois qu’une personne doit être libre et croire en tout ce qu’elle fait. Bien sûr, vous avez parfois des doutes. Ce n’est qu’humain. Il s’agit de ressentir ce que vous faites, d’en profiter et d’avoir la chance d’en rire et d’être heureux.

Quant à ne pas travailler sur le redémarrage de «Sex and the City», elle a déclaré: «La raison principale était un conflit de temps. Je n’ai pas pu être à New York pour faire ça et être à Paris pour faire «Emily à Paris». Mais je leur ai dit d’appeler ma très chère amie Molly Rogers, qui travaillait également dans mon magasin à l’époque. Elle a fait «Sex and the City» avec moi du début à la fin. Elle le savait bien, alors elle le fait. Ma carte de danse était pleine.

Sa «relation créative très positive» avec Kim Cattrall – qui, comme on l’a souvent dit, ne revient pas pour le redémarrage – a duré au fil des ans. «En fait, elle se marie à l’hôtel de ville pour la deuxième fois, alors je l’ai envoyée chez Dior. Ils fabriquent cette veste New Look qui est une veste de type laser qui entre à la taille. C’est très bien coupé. Elle est allée là-bas et l’a eu.

L’auto-glorification n’est pas son sac. «Ouais, c’est une distraction et ça ne mène nulle part. Vous pouvez garder votre nom là-bas en fonction du travail que vous faites. Je le fais parce que j’aime ça. Cela me stimule et c’est amusant », a-t-elle déclaré. «Hier soir, nous tournions une scène de dîner d’anniversaire. Emily et ses amis ont décidé de prendre le dîner d’anniversaire dans la cour de l’immeuble dans lequel ils habitent. J’ai pensé: «Faisons simplement un beau tableau de costumes». C’était comme une fête d’anniversaire à la mode. Cela avait l’air un peu surréaliste. Ici, ils étaient habillés comme s’ils allaient aux Oscars.

Lorsqu’on lui a demandé si elle était en désaccord avec les critiques qui estimaient que la première saison était trop clichée, Field a répondu: «Pas vraiment parce que vous savez que les Français sont comme ça. Ils n’aiment rien. Et je connais les Français depuis de très nombreuses années. Je pense que les gens ont le droit de dire ce qu’ils veulent dire. En attendant, d’après ce que j’ai compris d’ici à Paris, c’est que tout le monde le regarde. En fin de compte, c’est ce qui compte. Je ne pense pas que les Américains aient trouvé ça cliché du tout.

Une robe vert chartreuse frappante et mince d’Oscar de la Renta est l’un des looks qui seront présentés dans la deuxième saison, ainsi que des créateurs grecs comme Vasillis Zoulias, Maria Katrantzou, Des Hommes et Zeus & Dion. «Je suis grecque et j’ai beaucoup d’amis en Grèce. Je pense que les designers grecs ne bénéficient pas vraiment d’une grande couverture internationale », a-t-elle déclaré.

Pour «Run the World», elle a embauché un de ses protégés, Tracy Cox. (Un autre de ses protégés, Paolo Nieddu, est le créateur de la série «Empire».) «Nous avons utilisé beaucoup de créateurs noirs. Les producteurs voulaient que nous les présentions dans la mesure du possible et j’étais heureux de le faire. Ayant grandi à New York, deux de mes meilleurs amis au lycée étaient noirs. La mère d’un enfant avait une émission de radio à Harlem, et nous allions là-haut. Une fois, son invité était Billie Holiday. J’ai une histoire d’expérience en tant que New-Yorkais allant à l’école publique. De plus, ma mère avait une entreprise de nettoyage à sec et plusieurs Afro-Américains travaillaient pour elle. J’étais une jeune fille mais ils étaient comme mes oncles », dit-elle.

Interrogé sur la décision de nombreuses entreprises de mode d’être plus diversifiées avec leurs équipes de direction et leur marketing, Field a déclaré: «Il y en a beaucoup, je ne sais pas si vous voulez appeler cela de la pression ou une conscience élevée à cause de tout ce qui a été continue, qu’il devient correct de prendre cette position. Je suis contente. Ce n’est pas négatif tant que c’est sincère.

Discutant récemment de problèmes culturels avec trois de ses jeunes employés de la galerie, Field a déclaré qu’elle leur avait dit «de se détendre et de profiter de la vie». Après avoir suggéré qu’ils fabriquent un t-shirt portant l’inscription «Je n’ai aucun problème de genre», ses employés ont indiqué que cela serait mal interprété. «Comment peuvent-ils l’interpréter mal? Je le dis juste comme ça. Je suis connu pour embaucher des gens que personne d’autre n’embaucherait. Je ne les ai pas embauchés parce qu’ils étaient homosexuels ou hétéros ou ceci ou cela. Je les ai embauchés parce que leur créativité a retenu mon intérêt. Je me fichais de leur couleur, de leur sexe, de leur âge ou de leur jeunesse. Si tu attrapes mon cerveau, c’est ce que j’aime.

Ayant grandi dans l’Upper East Side, la mère de Field dirigeait cette entreprise de nettoyage à sec dans les années 70 et se spécialisait dans les «vêtements de luxe», a-t-elle dit. Après l’école, Field a appris la délicatesse de la soie et comment elle devait être pressée à la main, et d’autres tissus, ainsi que des leçons sur les affaires. «Une travailleuse très acharnée, qui était totalement fière et heureuse de ce qu’elle faisait», a-t-elle dit. La mère de Field l’a incitée à faire la même chose après l’université de New York.

La route vers la créatrice de costumes a commencé avec un travail dans l’ancien grand magasin Alexander’s dans le South Bronx qu’elle conduirait dans «une petite Sunbeam Alpine, la voiture qui était en« Butterfield 8 »avec Liz Taylor. Je conduisais là-haut dans mes petites tenues de créateurs que j’achèterais chez Loehmann’s à l’époque », a déclaré Field.

Chez Alexander, un jour, trois cadres sont venus se diriger vers le département des chemisiers qu’elle dirigeait, voulant savoir pourquoi les chiffres avaient augmenté si rapidement et [by] tellement de. Field avait repassé des chemisiers pré-emballés et les avait affichés sur des formes de buste qu’elle avait achetées au lieu d’avoir des sacs en plastique empilés sur une table. «J’ai dit: ‘Viens ici. C’est probablement pourquoi », dit-elle en riant.

Des décennies plus tard, elle a continué à chercher beaucoup de vêtements directement par le biais d’un travail de consultant ou par les tendances qu’elle crée en tant que créatrice de costumes. Quant à ce que les designers pourraient manquer, Field a déclaré: «beaucoup d’entre eux, je ne dis pas tous, manquent d’inspiration. Peut-être que ceux qui sont devenus célèbres ont vieilli et ont perdu le contact. Je ne suis pas vraiment sûr. Quand je vois des créateurs essayer de faire du streetwear, je trouve ça vraiment décevant.

Ayant atteint sa majorité à l’époque de Halston et Courrèges, Field s’est demandé qui est aujourd’hui un créateur de ce niveau. «L’imagination a été étouffée en faisant les chiffres. C’est dommage pour la mode. La mode est un art. C’est une déclaration culturelle de l’époque. »

Elle a poursuivi: «Je veux savoir, ‘Pourquoi Alber Elbaz a-t-il été renvoyé de Lanvin?’ Je n’ai aucune idée. Il était génial. Il y a plusieurs années, je suis descendu la rue ici un jour et je l’ai vu faire les fenêtres. C’est ce genre d’amour qui manque et qui a été remplacé par des chiffres. Si vous l’aimez, les chiffres viennent d’eux-mêmes. Vous n’avez pas besoin d’être si gêné à ce sujet. »

La mode a perdu un certain panache, comme lors de la bataille de Versailles, a-t-elle déclaré. «C’est en quelque sorte mort. J’ai un très bon ami, qui est créateur de vêtements de jeans. Il me disait que leur plus gros client est Costco. Son entreprise réalise une quantité incroyable de chiffre d’affaires. C’est juste un exemple. Je ne le dis pas – ne vous méprenez pas. Je dis juste que les grandes entreprises ont repris la mode… il y a un certain attrait qui a disparu. Je veux dire, ce sont des baskets et des pulls molletonnés.

«La mode se fait par étapes. C’est une tendance et puis c’est fini. Vous en avez assez de vos jeans skinny et vous voulez des jeans avec une jambe pleine. C’est ça la mode. Je suis d’accord avec ça. La mode est définitivement une expression de la culture de l’époque. Si les gens se sentent pauvres, ils s’habillent ainsi », dit-elle. «Je pense aux années 1930 et à la dépression. Les couleurs étaient fanées, et les formes, même si elles suivaient le corps, elles le suivaient vaguement. C’est une mentalité.

Dans l’ensemble, Field a déclaré qu’il était vraiment important que les gens sachent dans quoi ils sont bons et qu’ils aient la confiance nécessaire pour poursuivre leurs forces, quelle que soit leur profession. «Pourquoi faire quelque chose dans lequel tu n’es pas doué?» elle a demandé. «La vie est une fois. Il faut en profiter et s’amuser ensemble. »

Atteint dans son «bel appartement juste à côté du Louvre et sur la Seine» qui a été fourni par Emily dans la société de production parisienne, Field a déclaré qu’elle buvait un verre de vin dans sa cuisine en train de boire dans le paysage. «Vous m’avez surpris à un très bon moment parce que je viens juste de rentrer de travail toute la journée», a-t-elle déclaré.