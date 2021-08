Pat Hitchcock, actrice dans les thrillers de papa Alfred Hitchcock, décédée à 93 ans

Pat Hitchcock, l’enfant unique du cinéaste légendaire Alfred Hitchcock et de la scénariste-éditrice Alma Reville, est décédé lundi. Elle avait 93 ans. Hitchcock a joué dans deux des films les plus appréciés de son père, Strangers on a Train et Psycho, ainsi que dans Stage Fright. Elle est également apparue dans 10 épisodes de sa série télévisée Alfred Hitchcock Presents. La plus jeune fille d’Hitchcock, l’avocate d’Amblin Partners, Katie O’Connell-Fiala, a déclaré au Hollywood Reporter que l’actrice était décédée chez elle à Thousand Oaks, en Californie.

Hitchcock est né à Londres le 7 juillet 1928, alors qu’Alfred gravissait les échelons des plus grands réalisateurs britanniques. Alfred et Reville, que Hitchcock a épousés en 1926, ont déménagé à Hollywood en 1939 lorsqu’Alfred a signé un contrat avec David O. Selznick pour diriger Rebecca, lauréate de l’Oscar du meilleur film en 1940. Hitchcock rêvait d’être elle-même actrice mais n’apparaissait pas dans un film avant Stage Fright (1950), le premier film de son père tourné au Royaume-Uni depuis 1939. Elle pouvait également être vue dans The Mudlark de Jean Negulesco (1950) et avait un rôle non crédité. dans Les Dix Commandements de Cecil B. DeMille (1956).

Pat Hitchcock avec son père, Alfred Hitchcock, en 1944. (Photo : .)

Son rôle le plus important était dans Strangers on a Train (1951), dans lequel elle jouait Barbara Morton, la sœur cadette du personnage de Ruth Roman. Son personnage a vu Bruno, joué Robert Walker, presque étrangler une femme à mort. Dans Psycho (1960), Hitchcock a joué Caroline, l’employée de bureau qui a offert les tranquillisants Marion Crane de Janet Leigh au début du film.

Entre 1955 et 1960, Hitchcock apparaît régulièrement dans des épisodes d’Alfred Hitchcock Presents, la série d’anthologies mettant en scène des thrillers et des mystères dans la veine des films d’Alfred. “Il n’y avait rien d’inhabituel à” travailler avec son père, a déclaré Hitchcock à The Interviews: An Oral History of Television de la Television Academy. « Tout comme avec [any other actor], nous discutions de la scène et le faisions. Nous n’avons pas essayé de trucs.” Hitchcock a également joué dans des épisodes de Suspense, My Little Margie, The Life of Riley et un épisode de Playhouse 90 réalisé par John Frankenheimer. Elle a également écrit le livre Alma Hitchcock: The Woman Behind the Man en 2003. pour mettre en valeur le travail de sa mère.

Dans une interview accordée au Washington Post en 1984, Hitchcock a plaisanté en disant qu’elle souhaitait que son père croie au népotisme afin qu’elle puisse avoir plus de rôles dans ses films emblématiques. “Mais il n’a jamais eu personne dans ses photos à moins qu’il ne pense qu’ils étaient bons pour le rôle”, a-t-elle expliqué. “Il n’a jamais adapté une histoire à une star ou à un acteur. J’ai souvent essayé de faire allusion à son assistant, mais je n’ai jamais eu Elle évoquait mon nom, il disait : “Elle n’est pas faite pour ça”, et ce serait la fin de tout ça.

Hitchcock a épousé l’homme d’affaires Joseph O’Connell Jr. en 1952, et ils se sont mariés jusqu’à sa mort en 1993. Alfred est décédé en 1980 à l’âge de 80 ans, tandis que Reville est décédé deux ans plus tard. Hitchcock laisse dans le deuil ses trois filles, Mary, Tere et Katie; six petits-enfants; et huit arrière-petits-enfants.