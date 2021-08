Pat Hitchcock, la fille unique d’Alfred Hitchcock, décède à 93 ans

in

En 1984, alors qu’elle parlait de décrocher des rôles dans les films d’Alfred, l’actrice a déclaré au Washington Post : “J’aurais aimé croire au népotisme. J’aurais travaillé beaucoup plus.”

Patricia Hitchcock (© . 55858020)

“Mais il n’a jamais eu personne sur ses photos à moins qu’il ne pense qu’ils étaient la bonne personne pour le rôle”, a-t-il poursuivi à l’époque. “Je n’ai jamais fait correspondre une histoire avec une star ou un acteur. J’ai souvent essayé de faire allusion à son assistant, mais je ne suis jamais allé très loin. Elle mentionnait mon nom et il disait:” Elle n’est pas faite pour ça “, et cela que ce soit la fin.

En plus de travailler comme actrice pour son père, Pat Hitchcock a figuré dans le casting de films tels que ” Les dix commandements “, ” L’affaire Thomas Pyke “, ” Skateboard “, ” Six personnages à la recherche d’un auteur ” et ” Mesdames de le couloir ‘. Il a également écrit avec Laurent Bouzereau le livre ‘Alma Hitchcock : La femme derrière l’homme’ (2003), une biographie sur sa mère Alma Reville.