Pat McAfee insulte Adam Cole après être entré dans l’AEW

Adam Cole et Pat McAfee sont en rivalité depuis 2020 Cela les a conduits à divers combats et a eu des mots vraiment méchants les uns envers les autres. Des mots comme ceux qui ont récemment – sur son The Pat McAfee Show – le commentateur de WWE SmackDown a consacré à la “BayBay” après avoir confirmé son arrivée à AEW; Rappelons qu’il a fait ses débuts dimanche dernier à All Out 2021 pour rejoindre The Elite.

Pouvez-vous entendre ce GIF, BAY BAY? Commandez la rediffusion de #AEWAllOut pour voir les débuts choquants de @AdamColePro et d’autres moments incroyables du plus grand spectacle de l’histoire de #AEW : https://t.co/29mWMvL76S pic.twitter.com/ICyj4wwVrH – Toutes les luttes d’élite (@AEW) 7 septembre 2021

Pat McAfee insulte Adam Cole

«C’est un morceau de…, ce gars. Je veux dire, félicitations à lui et c’était un bon moment, mais laissez-le aller au …. Je ne peux pas accepter ce gars. C’est un morceau de… Je ne peux pas le dire assez, et cela l’a prouvé une fois de plus l’autre soir. Je n’y peux rien, ça sort des pores de son corps. Si vous restez trop près de lui trop longtemps, il est comme… Quel gars terrible. J’ai dû le faire, pendant environ 20 minutes, la première fois, sans personne. Quand je suis sorti, j’avais peur que son idiotie soit passée par osmose. C’était un grand moment, mais avec cela dit, quel type terrible. C’était vraiment cool de voir et d’entendre à quel point c’est fort et fils de pute«.

Adam Cole n’a pas répondu à ces déclarations mais pourrait le faire bientôt. Pour l’instant, poursuivant sa carrière dans All Elite, ce soir sera dans Dynamiter être interviewé par Tony Schiavone aux côtés de Kenny Omega, actuel champion du monde des poids lourds AEW, et The Young Bucks.