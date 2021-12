‘Pat McAfee Show’ accepte l’accord de parrainage FanDuel qui éclipse les revenus de la carrière de McAfee dans la NFL

Pat McAfee a pris de nombreuses personnes au dépourvu lorsqu’il a pris sa retraite de la NFL après la saison 2016 de la NFL. Il venait de terminer sa saison à 29 ans et était considéré comme l’un des meilleurs parieurs de la NFL. N’en avait-il pas beaucoup dans le réservoir ?

Eh bien, il lui restait quelque chose, mais trois chirurgies du genou en quatre ans l’ont poussé à prendre sa retraite et à se lancer dans une carrière d’analyste sportif et d’animateur de talk-show.

Autant dire qu’il a fait un excellent choix.

« The Pat McAfee Show » est devenu l’un des programmes sportifs les plus populaires et les plus divertissants du pays. McAfee lui-même a rassemblé une énorme base de fans et les sponsors en prennent note.

Selon Shams Charania de . et Ian Rapoport de NFL Network, FanDuel Sportsbook a accepté un accord de quatre ans avec « The Pat McAfee Show » pour continuer en tant que sponsor exclusif des paris sportifs. Quelle est la valeur de cette affaire ? Environ 30 millions de dollars par an.

Oui, c’est un gros problème pour McAfee et sa société. Incroyablement, c’est dérisoire par rapport à l’argent qu’il a gagné pendant toute sa carrière dans la NFL.

Les revenus de carrière de McAfee s’élèvent à un peu plus de 15 millions de dollars. Voici une ventilation année par année de ce que les Colts lui ont payé au cours de chacune de ses huit saisons dans la NFL (chiffres arrondis).

Année

Gains

2009 0,37 million de dollars 2010 0,37 million de dollars 2011 0,52 million de dollars 2012 1,31 million de dollars 2013 2,98 millions de dollars 2014 3,75 millions de dollars 2015 3,00 millions de dollars 2016 2,75 millions de dollars

Le total

15 millions de dollars

Le plus d’argent que McAfee a gagné en une seule saison en jouant avec les Colts était de 3,75 millions de dollars en 2014. Maintenant, son émission gagne huit fois plus par an grâce à un seul sponsor. Et jouer son spectacle comporte certainement beaucoup moins de risques physiques que de jouer au football.

De toute évidence, tout l’argent n’ira pas directement à McAfee, mais une bonne partie ira à sa petite entreprise, « Pat McAfee Inc ». et à ses employés. Et il est prudent de supposer que McAfee tire un salaire élevé de ce nouvel accord et de sa combinaison de concerts, qui comprend également des commentaires fournis pour les matchs de football universitaire de Fox Sports et ESPN.

Ainsi, alors que McAfee a peut-être continué en tant que candidat au Pro Bowl et potentiel parieur All-Pro, il est presque certainement heureux là où il se trouve. Surtout s’il fait ce type de banque.