Pat O’brien, ancien guitariste de Cannibal Corpse, condamné pour une agression et un cambriolage de 2018

Ancien CORPS DE CANNIBAL guitariste Pat O’Brien a été condamné pour son arrestation en 2018 pour cambriolage et voies de fait contre un policier alors que son domicile en Floride était en flammes.

Le 16 mars O’Brien a été condamné à une peine d’emprisonnement et à cinq ans de probation et à un dédommagement de 23 793,45 $. On lui a également ordonné de faire des évaluations de drogues et d’alcool et de rendre 150 heures de service communautaire. O’Brien a reçu l’ordre de s’abstenir de consommer de l’alcool et de substances contrôlées et d’être soumis à des tests aléatoires.

Au moment de la O’Brienl’arrestation, les députés ont dit qu’il avait cambriolé une maison et accusé un député avec un couteau.

O’Brien, qui est né dans le nord du Kentucky, aurait pénétré par effraction dans une maison de Northdale, en Floride, et aurait crié que “l’enlèvement arrive” avant de pousser une femme au sol. Il a couru vers un adjoint avec un couteau et a été maîtrisé avec un pistolet paralysant.

À moins d’un demi-mile de l’endroit où O’Brien a été arrêté, un incendie s’est déclaré dans la maison qu’il louait, envoyant des flammes dans le ciel nocturne depuis le toit.

Le propriétaire de la maison où O’Brien a été arrêté n’irait pas à la caméra mais a dit ABC Action News il pensait que le guitariste hallucinait quand il lui parlait et affirmait que “quelqu’un était après lui”. Le propriétaire a ajouté O’Brien semblait effrayé et à un moment donné se cachait même dans son placard.

Les commissaires des incendies ont trouvé une grande cache d’armes, des coffres-forts verrouillés et des engins explosifs potentiels à l’intérieur O’BrienLa maison, comprenant 50 fusils de chasse, 20 carabines semi-automatiques, deux armes à feu de type Uzi, 20 armes de poing et deux lance-flammes. Les autorités ont également découvert des milliers de cartouches ainsi que des armes supplémentaires.

O’Brien, qui avait été membre de CORPS DE CANNIBAL pendant plus de deux décennies, a été libéré de la prison du comté de Hillsborough le 14 décembre 2018 après avoir déposé une caution de 50000 $. Plusieurs jours plus tôt, lors d’une audience, un juge avait déclaré au musicien de 55 ans, vêtu d’un gilet anti-suicide, les mains et les chevilles enchaînées, qu’il devrait d’abord passer un test de dépistage de drogue avant de l’être. autorisé à déposer une caution et à quitter la prison.

Lors d’une apparition dans un épisode de juin 2019 de “Le spectacle Jasta”, le podcast hébergé par LA HAINE RACEde Jamey Jasta, CORPS DE CANNIBAL chanteur George Fisher “Corpsegrinder” a exprimé son choc sur O’Brien‘s arrestation, disant: “Je ne veux pas spéculer sur ce qui aurait pu arriver cette nuit-là, mais ça aurait pu être bien pire – pour lui.

“Quand les gens voyaient [TV reports about] ça – je pense qu’aux nouvelles de Tampa, ils étaient plutôt bons avec lui », a-t-il poursuivi.« Ils ont juste dit qu’il était l’un des meilleurs guitaristes du death metal en Amérique et dans le monde, et qu’il était très respecté. Et ils ne l’ont pas vraiment saccagé du tout. Et ils l’ont montré à la télévision. “

Selon Pêcheur, la plupart CANNIBALE les fans étaient très favorables Tapoter pendant qu’il faisait face à son épreuve. “Dans le monde du métal, je pense qu’en général, 95% [of the people], tout le monde disait: «Guérissez bientôt» », a-t-il dit “Le spectacle Jasta”. “Je n’ai pas passé trop de temps à lire des trucs en ligne, parce que c’est à ce moment-là que les gens veulent juste dire des trucs méchants juste pour être méchants.”

Pêcheur a poursuivi en disant que lui et ses camarades de groupe attendaient avec impatience O’Brienle retour de CORPS DE CANNIBAL.

“Nous l’aimons”, a-t-il dit “Le spectacle Jasta”. “Nous voulons qu’il revienne. Mais quand je l’ai vu dans le court avec le gilet, mec, j’ai pleuré. Parce que nous venons de rentrer de la tournée … Nous lui souhaitons le meilleur, et nous attendons juste de voir [what happens]. Il a encore une route devant lui avec des problèmes juridiques, et c’est hors de notre contrôle. Nous le soutenons à 100%; nous sommes derrière lui à 100%. “

Plus tôt cette année, il a été annoncé que O’Brien avait été remplacé dans CORPS DE CANNIBAL par Erik Rutan, l’un des guitaristes les plus acclamés du death metal, connu pour son temps dans le cadre de ANGE MORBIDE tout au long des années 90 et au début des années 2000, ainsi que la gestion des voix / guitares pour LA HAINE ÉTERNELLE.

CORPS DE CANNIBAL a sorti son 15e album studio, “Violence inimaginable”, le 16 avril via Disques Metal Blade.