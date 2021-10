Pat Robertson annonce qu’il quitte son poste d’hôte de “The 700 Club”

in

Les gros titres des médias le 1er octobre

Dans les médias d’aujourd’hui, Katie Couric dit qu’elle a contacté Matt Lauer, lui a offert des textes sympathiques à la suite de son scandale d’inconduite sexuelle de 2017, « The View » fustige LeBron James pour avoir refusé de défendre le vaccin contre le coronavirus, et les réseaux évitent la remarque de débat de McAuliffe opposant les parents ayant un mot sur ce que les écoles enseignent

Pat Robertson, le télévangéliste emblématique qui a fondé le Christian Broadcasting Network, quitte le poste d’animateur quotidien de l’émission phare de longue date “The 700 Club”.

“L’émission d’aujourd’hui sera ma dernière en tant qu’hôte de The 700 Club”, a déclaré Robertson, 91 ans, à l’occasion du 60e anniversaire du réseau. hôte de temps du programme.”

À partir d’octobre, Robertson apparaîtra sur “The 700 Club” sur une base mensuelle pour répondre aux e-mails des téléspectateurs.

Selon CBN News, Robertson continuera à faire d’autres apparitions à l’antenne, mais enseignera également à la Regent University, l’institution chrétienne qu’il a fondée en 1977.

DOSSIER – Dans cette photo d’archive du 24 février 2016, le révérend Pat Robertson écoute le candidat républicain à la présidentielle Donald Trump s’exprimer à la Regent University de Virginia Beach, en Virginie. émission télévisée quotidienne le « 700 Club ». Robertson a déclaré dans un communiqué que sa dernière fois à héberger le programme phare du réseau était le vendredi 1er octobre 2021. (AP Photo/Steve Helber, File) (AP Photo/Steve Helber)

“Robertson a hâte de consacrer son énergie et son expérience à plein temps à aider à former et à équiper les membres des 11 000 étudiants de Regent University alors qu’ils se préparent à devenir des” leaders chrétiens pour changer le monde “”, a écrit CBN News.

“” Bon et fidèle ” ne commence même pas à décrire le service de mon père à CBN pendant 60 ans. Son héritage et l’exemple de sa vie de prière continueront de diriger le Club 700 dans les années à venir “, a déclaré son fils Gordon Robertson. “Et le meilleur, c’est qu’il se rend de l’autre côté de la rue à Regent University et sera régulièrement au 700 Club à l’avenir.”

Les collègues de Robertson et d’autres ont commémoré l’annonce.

PAT ROBERTSON : DEREK CHAUVIN DEVRAIT ÊTRE MIS “SOUS LA PRISON” POUR LA MORT DE GEORGE FLOYD

“Je t’aime, grand-père, et je suis si fier de tout ce que tu as accompli au cours de ces 60 années incroyables!” La correspondante de CBN News et petite-fille Abigail Robertson a tweeté.

“Aujourd’hui, mon cher ami Pat Robertson a annoncé qu’il se retirait de la co-animation du @700club après 60 années incroyables ! Je suis tellement reconnaissant d’avoir eu l’honneur de co-animer avec lui ces 8 dernières années. Que Dieu vous bénisse Pat ! Vous l’avez fait amusant!” Wendy Griffith de CBN a écrit.

« Quelle course ! » Le correspondant de CBS News, Ed O’Keefe, a réagi.

“Félicitations au Club 700 qui a franchi cette étape. Bonne retraite à Pat Robertson, un véritable pionnier de la diffusion télévisée”, a tweeté le porte-parole du GOP, Paris Dennard.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Robertson animait “The 700 Club” depuis 1966. Son fils avait été co-animateur et producteur exécutif de l’émission ainsi que PDG de CBN.