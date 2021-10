Pat Robertson démissionne après 50 ans à la tête du « 700 Club » ⋆ .

Après un demi-siècle à diriger l’émission “The 700 Club” du Christian Broadcasting Network, Pat Robertson, animateur de 91 ans, a démissionné de son poste.

“L’émission d’aujourd’hui sera ma finale en tant qu’hôte de” The 700 Club “”, a déclaré Robertson dans l’épisode de vendredi, selon le Wrap.

“Mon remplaçant sera mon fils très compétent, Gordon, qui prendra la relève en tant qu’animateur à temps plein de l’émission”, a-t-il ajouté à propos de son fils de 63 ans, qui a été co-animateur et producteur exécutif de l’émission pour le deux dernières décennies.

Robertson a commencé à accueillir « The 700 Club » en 1966, six ans après avoir fondé CBN. Le nom du programme a été inspiré par un téléthon de 1963 organisé par Robertson dans lequel il a demandé à 700 téléspectateurs de s’engager à verser 10 $ par mois au réseau. Depuis que Robertson a lancé CBN dans une petite station de télévision de Virginie, il est devenu un réseau religieux international. « Le Club 700 » est son programme phare.

« CBN a été la première chaîne de télévision chrétienne établie aux États-Unis », se vante son site Internet

. “Aujourd’hui, CBN est l’un des plus grands ministères de télévision au monde et produit des programmes vus dans 159 pays et entendus dans 70 langues.”

Pat Robertson s’adresse à plusieurs milliers de chrétiens et de juifs lors de la Journée de prière pour la paix de Jérusalem dans la roseraie de Wohl devant la Knesset israélienne à Jérusalem, le 3 octobre 2004. Alamy Banque D’Images

Tout en prenant sa retraite en tant qu’hôte, Robertson n’a pas l’intention de prendre sa retraite complète et va maintenant consacrer ses énergies à l’enseignement à l’Université Regent, qu’il a fondée en 1977. Il fera également des apparitions dans les émissions de CBN, y compris les futurs épisodes de “The 700 Club “, a rapporté le Wrap.

« « Bon et fidèle » ne commence même pas à décrire le service de mon père à CBN pendant 60 ans. Son héritage et l’exemple de sa vie de prière continueront de diriger le « Club 700 » dans les années à venir », a déclaré Gordon Robertson. “Et le meilleur, c’est qu’il se rend de l’autre côté de la rue à Regent University et qu’il participera régulièrement à” The 700 Club “à l’avenir.”

Pat Robertson brandit des drapeaux américain et cubain lors d’un voyage de campagne à Miami en janvier 1988, alors qu’il se présentait à la présidence..