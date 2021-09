Pat Sajak et Vanna White pourraient-ils partir en 2022 ?

Péril! n’est peut-être pas le seul jeu télévisé de longue date à se lancer dans la recherche d’un nouvel hôte. Alors que la série de jeux-questionnaires voit un changement majeur à la fois à la caméra et à l’extérieur après que Mike Richards a démissionné en tant que remplaçant permanent d’Alex Trebek et a ensuite été évincé de son poste de producteur exécutif, le jeu télévisé Wheel of Fortune pourrait éventuellement perdre l’hôte Pat Sajak et la tourneuse de lettres Vanna White.

Bien que Sajak et White soient des incontournables de Wheel of Fortune depuis des décennies – Sajak a d’abord rejoint la version syndiquée de Wheel of Fortune en décembre 1981, suivi par White juste un an plus tard – leurs contrats avec les producteurs Sony TV, qui produit également Jeopardy !, sont expirera en 2022. En octobre 2018, The Hollywood Reporter a rapporté que Sajak et White, ainsi que Trebek, avaient renouvelé leurs accords avec les producteurs Sony TV jusqu’en 2022. Cela signifie qu’ils sont actuellement sur le point de conserver leurs rôles respectifs dans la série à travers le Saisons 2020-21 et 2021-22. À l’époque, le président du SPT, Mike Hopkins, a déclaré : « Pat, Vanna et Alex sont tout simplement les meilleurs. Nuit après nuit, ils divertissent des générations de fans de manière transparente sur deux des programmes télévisés les plus appréciés à l’antenne. Nous sommes ravis qu’ils continuent de le faire jusqu’en 2022.”

Bien que Sajak et White soient tous deux des membres bien-aimés de l’équipage de Wheel of Fortune, il n’y a eu aucun mot sur les renouvellements de contrat. Sajak a cependant déclaré à Good Morning America en 2019 qu’il “préférait partir quelques années trop tôt que quelques années trop tard. Je n’ai pas de date en tête, mais vous savez, deux, trois [years], quelque chose comme ça”. avec Sajak se retrouvant dans une controverse en raison de remarques qu’il a faites aux concurrents que certains ont jugées trop dures.

Le drame actuel de Sony Pictures Television s’est retrouvé dans l’ombre du drame qui entoure Richards, qui en août a été nommé Jeopardy permanent! hôte. Après des semaines de controverse suscitée par les commentaires racistes et sexistes passés de Richards et son histoire chez Price Is Right, Richards a démissionné de son poste d’hôte. Mardi, Sony Pictures Television a annoncé avoir rompu tout lien avec Richards, qui ne fera plus office de Jeopardy ! producteur exécutif. Cependant, on ne sait pas comment ou si le Jeopardy! le drame pourrait affecter la Roue de la Fortune.

Pour le moment, rien n’indique que Sajak ou White envisagent de quitter la série. Il est possible que les deux choisissent de renouveler leurs contrats. Une telle annonce serait probablement faite dans la seconde moitié de 2022. Sajak héberge Wheel of Fortune depuis décembre 1981 après le départ de l’hôte d’origine, Chuck Woolery, après six ans d’hébergement. White a rejoint un an plus tard. La Roue de la Fortune en est actuellement à sa 39e saison.