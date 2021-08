L’animateur de Wheel of Fortune, Pat Sajak, adresse ses félicitations et ses meilleurs vœux à Mike Richards après qu’il a été officiellement nommé le nouveau Jeopardy ! héberger. Richards, qui est actuellement producteur exécutif du jeu télévisé de longue date et qui a également occupé un poste d’hôte invité pendant la saison 36, a été confirmé dans le rôle mercredi, occupant le poste laissé vacant par feu Alex Trebek.

Au milieu d’une vague de réactions aux nouvelles de l’hébergement, Sajak n’a pas tardé à s’exprimer, donnant officiellement son approbation à la décision par ailleurs controversée. Dans un tweet partagé juste après que Ravi Ahuja, président de Global Television Studios and Corporate Development pour Sony Pictures, ait partagé la mise à jour passionnante, Sajak a accueilli Richards à Jeopardy !, plaisantant que Richards “est évidemment un homme de goût et de bon jugement” puisqu’il croit Sajak est “un très bon hôte”. Sajak, qui anime le jeu télévisé Wheel of Fortune depuis 1981, trois ans seulement avant que Trebek ne commence à animer Jeopardy !, a rappelé en plaisantant à Richards que “la Game Show Host Association se réunit le mercredi à l’Oxnard iHop”.

Je souhaite la bienvenue à Mike Richards sur @Jeopardy. Il pense que je suis un très bon hôte, donc c’est évidemment un homme de goût et de bon jugement. (Un rappel à Mike que la Game Show Host Association se réunit le mercredi à l’Oxnard iHop.) – Pat Sajak (@patsajak) 11 août 2021

Avant la confirmation mercredi de ses nouvelles fonctions d’hôte, Richards, qui a récemment fait la une des journaux en raison d’allégations de discrimination lorsqu’il travaillait sur The Price Is Right, avait été parmi les plus d’une douzaine d’hôtes invités mis en scène après le mois de novembre 2020 mort de Trebek. Parmi les autres hôtes invités figuraient LeVar Burton, un favori des fans, Buzzy Cohen, Aaron Rodgers, le Dr Oz et Savannah Guthrie, entre autres. Selon Ahuja, “une énorme quantité de travail et de délibérations” a été consacrée à la sélection de Ricahrds comme hôte permanent de l’émission, et “un groupe de cadres supérieurs de Sony Pictures Television s’est penché sur les images de chaque épisode, a examiné les recherches de plusieurs panels et groupes de discussion, et a obtenu précieuses contributions de nos partenaires clés et des téléspectateurs de Jeopardy!. » Ahuja a déclaré que Richards “est un talent unique, à l’aise derrière le podium et une double menace en tant que producteur et animateur”.

Dans sa propre déclaration, Richards a déclaré qu’il était “profondément honoré d’avoir l’opportunité d’héberger la version syndiquée de Jeopardy!”, quelque chose qu’il n’aurait jamais pu imaginer dans ses “rêves les plus fous”. Richards a déclaré qu’il était “incroyablement humilié de se placer derrière le pupitre” et s’est engagé à “travailler sans relâche pour s’assurer que nos brillants candidats brillent dans chaque épisode”.

Richards est sur le point d’héberger le jeu télévisé syndiqué à partir de la saison 37, qui verra Jeopardy actuel! champion Matt Amodio de retour pour le Tournoi des Champions. Aux côtés de Richards, Mayim Bialik, ancienne de Big Bang Theory, sera l’hôte de Jeopardy! Primetime et séries dérivées, y compris National College Championship.