Patagonia coupe la station balnéaire qui a hébergé Marjorie Taylor Greene 10z viral

La société de vêtements d’extérieur Patagonia est devenue du jour au lendemain le principal sujet de tendance sur Twitter lorsqu’il a été signalé qu’elle coupait un complexe qui a organisé une collecte de fonds intitulée par Marjorie Taylor Greene, ancien chef de cabinet de Trump à la Maison Blanche Marc des prés, et Jim Jordan.

Cette semaine, WyoFile Angus M. Thuermer Jr. a signalé que la société de vêtements ne fournirait plus un complexe de Jackson Hole qui organisait la collecte de fonds :

Patagonia a confirmé mardi qu’elle ne vendrait plus au complexe, son plus gros client dans la région de Jackson Hole. La société de villégiature exploite des magasins de détail à Teton Village, au pied du domaine skiable, ainsi que Hoback Sports et le Jackson Hole Resort Store à Jackson, à proximité.

Cette décision est intervenue après que Jay Kemmerer, l’un des propriétaires du complexe, a co-organisé une collecte de fonds le 5 août 2021 dans un hôtel chic de Jackson pour le House Freedom Caucus. La représentante américaine Marjorie Taylor Greene (R-Georgia), l’ancien chef de cabinet de Trump White House Mark Meadows et le représentant américain Jim Jordan (R-Ohio) ont titré l’événement. L’admission à l’événement coûte un minimum de 2 000 $ par couple.

Les trois ont répété les fausses allégations de fraude électorale de l’ancien président et ont été critiqués par des groupes de conservation pour leurs dossiers environnementaux. La Patagonie et le caucus divergent également sur des priorités sociales telles que le droit de vote et la défense des minorités et des groupes défavorisés, selon des positions publiques largement diffusées.