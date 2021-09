Patch 7.30d Nerfs Tinker And Weaver; Soldes des éléments neutres

Certains héros et objets sont retouchés.

Valve a encore une fois déployé une mise à jour pour équilibrer davantage la méta. Il s’agit de la troisième mise à jour après le gros patch de 7.30 que les développeurs ont modifié. Cela dit, il n’est pas surprenant de voir autant de mises à jour du jeu en peu de temps. Valve veut un produit fini poli avant le début de The International 10. Jetons un coup d’œil à certaines des principales choses que le 7.30d a changé.

Changements d’articles neutres

Sur les six changements d’objets, ils ont apporté des améliorations à Tumbler’s Toy avec une réduction du temps de recharge de 10 secondes. Cependant, l’objet ne peut plus aider les héros enracinés ou loués. Brigand’s Blade a également obtenu un buff avec une augmentation du bonus de dégâts d’attaque. L’objet Nether Shawl a obtenu un nerf avec un bonus de résistance magique réduit de 25% à 20% et l’amplification des sorts a également été touchée de 8% à 6%. Les objets neutres de niveau supérieur ont également reçu un nerf, notamment Mirror Shield, Ex Machina et Fallen Sky.

Changements de héros

Fléau

Bane dominait en tant que support dans la méta, mais a reçu pas mal de nerfs dans cette mise à jour. Réduction des dégâts de cauchemar pour infliger beaucoup moins de dégâts en début de partie. Sa capacité Brain Sap qui a fait de lui un laner fort a également vu des nerfs mérités aux premiers niveaux.

Brise-aube

Dawnbreaker a également reçu un nerf pour Starbreaker avec une réduction des dégâts bonus à tous les niveaux. Celestial Hammer a également reçu un nerf bien nécessaire aux premiers niveaux, en gardant les mêmes dégâts au niveau maximum.

Silencieux

Silencer était un grand héros dans le dernier patch, avec des taux de victoire positifs dans toutes les positions. Sa capacité Arcane Curse a désormais un multiplicateur de pénalité de silence de 1,7x au lieu de 2x. Last Word a un rayon inférieur de 500 au lieu de 650.

Bricoler

Tinker a vu son coût de mana augmenter pour Rearm. Il fait également face à un nerf sur le missile à recherche de chaleur avec une réduction des dégâts à tous les niveaux. On dirait que TInker est toujours assez bon car les nerfs ne sont pas assez importants.

Tisserand

Weaver était l’un des meilleurs héros principaux du dernier patch. Nous voyons également un nerf à sa capacité d’éclat, où l’essaim aura désormais une réduction du temps de recharge de 2 secondes au lieu de 4 secondes.

Beaucoup plus de héros ont des ajustements d’équilibrage. Lisez le patch complet ici.