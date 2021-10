Patch 7.30e Nerfs Tiny & Magnus

Le premier patch après TI10 équilibre quelques objets et héros du jeu.

L’International 10 a été un événement dramatique et bourré d’action. Cependant, la compétition a vu des héros et des objets surutilisés qui étaient considérablement maîtrisés. Valve a abandonné le correctif 7.30e pour corriger les écarts et rendre le jeu encore plus raffiné pour les utilisateurs. Regardons les points forts du patch.

Modifications d’articles

Les principaux changements apportés aux objets incluent Battle Fury, qui a reçu un buff de cinq dégâts supplémentaires et un nerf pour réduire les dégâts supplémentaires de trois. Silver Edge a vu un nerf important avec ses dégâts d’attaque réduits de 60 à 52 et sa vitesse d’attaque réduite de cinq.

Changements de héros

Il y avait plusieurs héros qui ont obtenu la priorité absolue dans The International 10.

Fléau

Parfois choisi Bane, avait un taux de victoire étonnant de plus de 70%, a obtenu le marteau nerf. Bane propose des désactivations incroyables et définit ses coéquipiers pour des attaques combinées et des sorts. La capacité Cauchemar, qui était la clé de son succès, a vu son temps de recharge augmenter à tous les niveaux.

Lina

Lina a été la deuxième héroïne la plus choisie du tournoi avec 127 matchs et un taux de victoire de 50,3 %. Elle a une augmentation du temps de recharge de Dragon Slave et un nerf de sa vitesse de déplacement par pile de Fiery Soul. Le talent de niveau 10 de Lina a obtenu un buff avec un temps de recharge de -2,5 pour Esclave dragon à -3,5 secondes. Cependant, l’option alternative du talent de dégâts a reçu un nerf, la diminuant de +30 de dégâts à +25.

Magnus

Magnus a vu un changement à Horn Toss avec son étourdissement éliminé et lent à attaquer et vitesse de déplacement ajoutée. Sa gamme de brochettes avec un nerf au niveau 20 de talent de brochette est maintenant moindre qu’auparavant, mais cela ne change pas vraiment la donne.

Minuscule

Tiny était l’un des choix les plus odieux du tournoi. Le héros ne semblait jamais équilibré et était une menace à gérer. Son équipe avec Lycan qui a utilisé Wolf Bite pour donner Shape Shift à Tiny était complètement brisée. Tiny et Lycan ont tous deux reçu des nerfs. Lycan a maintenant le temps de recharge de Sceptre correspondant à son changement de forme, ce qui l’augmente considérablement. Shape Shift de Wolf Bite aura désormais une portée d’attaque fixe de 150.

La capacité de lancer d’arbre de Tiny a vu les nerfs avec des dégâts bonus d’unité passer de 25% à 20%. Les dégâts d’éclaboussure correspondent également aux valeurs d’éclaboussure de Tree Grab de 200% à 100% au niveau maximum. Les dégâts de construction de Tree Grab sont désormais inférieurs de 20 % à chaque niveau. Le talent Tree Grab au niveau 15 a également souffert de 10%.

7.30e – principalement des changements d’équilibre

La mise à jour 7.30e semble très prévisible et aurait pu arriver beaucoup plus tôt après TI 10. Les jeux de pub ont vu des exploitations de stratégies professionnelles et de nombreuses personnes ont subi des pertes cruelles dans le jeu. La plupart des jeux joués dans les pubs ne sont pas en mode capitaine et les joueurs ne peuvent pas interdire les héros qui sont maîtrisés.

Le patch a tous les changements pour les héros et les objets, mais il n’apporte aucun léger changement qui pourrait avoir des modifications drastiques dans les choix des héros et des objets. Cela ne fera qu’équilibrer le jeu, sans ajouter de nouveaux styles de jeu. Un patch majeur modifiant le gameplay, la carte et l’utilisation des objets sera une bouffée d’air frais dans Dota 2.

Image vedette : Dota 2 Fandom