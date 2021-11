Patch Battlefield 2042 pour ajouter le nerf PP-29, la réduction de la floraison et les nerfs de l’aéroglisseur

Battlefield 2042 est sorti et c’est très amusant, mais le lancement a été plus chaotique que deux équipes de 64 joueurs se battant dans une tornade. De la myriade de bugs aux problèmes d’équilibrage et aux problèmes de serveur, le parcours a été difficile. Heureusement, Dice et EA travaillent sur des correctifs pour aplanir certains des plus gros problèmes.

Voici quelques-uns des changements les plus importants à venir dans la prochaine mise à jour de Battlefield 2042 :

Répartition globale réduite lors d’un zoom et d’un déplacement. Amélioration de la précision du zoom stationnaire pour de nombreuses armes. La propagation diminue désormais plus rapidement et plus tôt lors de la stimulation des coups. Cela signifie plus de succès avec un tir unique ou des rafales courtes. Santé de l’aéroglisseur et réduction des dégâts. Réduction des dégâts causés par les éclaboussures des canons de 20 mm de Nightbird. Augmentation du recul vertical du PP-29 pour garantir que l’arme ne surperforme pas lorsqu’elle s’engage en dehors de sa portée de combat prévue. Amélioration de la réanimation du soldat, abordant « l’impossibilité de réanimer lorsqu’un soldat meurt près d’un objet ou d’un mur ». Un système de protection contre la réapparition qui aidera à éviter tout problème externe qui peut laisser un joueur dans un état d’immobilisation pendant trop longtemps et forcera une réapparition manuelle si nécessaire. Réactivation de notre interaction UAV-1 dans le portail Battlefield, disponible sur nos cartes Battlefield Bad Company 2. La dispersion a été réduite pour toutes les armes à l’exception des fusils à pompe, ce qui se traduit par une propagation des balles plus cohérente pendant le jeu.

Ces changements entreront en vigueur demain, le 25 novembre. En décembre, Dice publiera une autre mise à jour pour résoudre encore plus de problèmes.

Parmi eux, nous verrons un nerf NTW-50, un matchmaking amélioré, l’ajout de défis hebdomadaires, des visuels et une stabilité améliorés, plus de 150 corrections de carte, des améliorations d’armes, des ajustements d’opérateur, des corrections d’interface utilisateur et bien plus encore. Vous pouvez voir la liste complète et détaillée des changements dans le billet de blog Battlefield 2042.

Écrit par Kirk McKeand au nom de GLHF.

Battlefield 2042 : 7 trucs et astuces pour dominer l’opposition